AVENIDA CALAMAAlternativa que torna a via sentido único acontece exclusivamente em dias úteis e não inclui feriados e ponto facultativo

Crianças participaram de oficinas e concursos valendo prêmios

Uma manhã de atividades de promoção à leitura foi oferecida a alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, nesta quarta-feira (11). A Gincana Literária está em sua 5ª edição e é organizada pela Biblioteca Francisco Meirelles.

O projeto literário atendeu cerca de 500 crianças, com alunos dos turnos da manhã e da tarde, com a temática: “Desperte o amor pela leitura nas crianças com a nossa gincana literária”.

“Promovemos várias oficinas e brincadeiras, com o grande objetivo de incentivar a leitura das crianças através do lúdico. Hoje é um dia de muita alegria, é uma forma de comemorar o dia das crianças com diversão e aprendizagem juntos”, disse a diretora Eni Guimarães.

Na gincana, além da leitura de livros, foram realizadas as atividades recreativas, como corrida do saco, corrida do ovo, pula-pula, jogos de mesa, oficinas de dança e de teatro, contação de histórias, pinturas, desenhos e boliche, com direito a premiação aos vencedores.

“Por meio da leitura é possível descobrir um novo mundo para cada uma dessas crianças. Acredito que o legado que fica é a importância dos benefícios da leitura e de como ela pode ser prazerosa e contribuir para outras áreas de conhecimento, além de ser uma ferramenta de transformação social e de realização de sonhos”, falou o diretor da biblioteca, Carlos Augusto.

Conforme o diretor, as atividades trabalhadas no evento foram: exploração de mundos fantásticos através dos livros, desenvolvimento de habilidade de leitura, comunicação e imaginação, além do incentivo a interação entre as crianças. “Esta prática estimula a criatividade, a imaginação, favorece o aprendizado, melhora a capacidade mental, amplia o vocabulário e o repertório linguístico das crianças”, finalizou.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO