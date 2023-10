AVENIDA CALAMAAlternativa que torna a via sentido único acontece exclusivamente em dias úteis

Mudança não inclui feriados e pontos facultativos

A Prefeitura de Porto Velho relembra a população que a mudança de fluxo na avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela, que torna a via sentido único bairro/Centro, das 6h30 às 8h30, acontece exclusivamente em dias úteis e não inclui feriados e ponto facultativo, como nesta quinta (12) e sexta-feira(13).

Como a mudança ocorreu após a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) realizar estudos e definir a medida como alternativa para desafogar o fluxo sentido bairro/centro, nas avenidas José Vieira Caúla e Imigrantes, a alteração não se torna necessária em feriados ou finais de semana, pois há uma redução na circulação de veículos nos chamados horários de pico.

A alternativa está sendo utilizada desde o dia 18 de setembro e envolve 14 cruzamentos no trecho da Calama, entre Guaporé e Venezuela.

As linhas de ônibus que passam pela avenida Calama e que mudam a rota no horário do contra-fluxo para se ajustar à mudança de sentido, também seguirão percurso tradicional nesta quinta e sexta.

