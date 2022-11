Avião cai em lago na Tanzânia e deixa ao menos 19 mortos

Reprodução/Tanzania Broadcasting Corporation Avião cai em lago na Tanzânia

Ao menos 19 pessoas morreram em um acidente aéreo na Tanzânia, na África Oriental, neste domingo (6). Um avião da companhia aérea Precision Air caiu no Lago Victoria, cerca de 100 metros antes de chegar ao aeroporto de Bukoba.

De acordo com a rede estatal local Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), 19 mortes foram confirmadas dentre as 43 pessoas que estavam a bordo.

Barcos de resgate foram enviados ao local e as equipes de emergência continuam procurando passageiros com vida.

O avião saiu de Dar es Salaam, a maior cidade do país, em direção a Bukoba, e caiu por conta de uma tempestade. O Lago Victoria é o maior de toda a África, e o aeroporto de Bokuba fica às margens dele.

A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu, pediu calma e oração dos habitantes do país. “Recebi com pesar a informação da queda do avião da Precision Corporation no Lago Victoria, região de Kagera. Envio minhas condolências a todos os afetados por este acidente. Vamos continuar calmos enquanto a operação de resgate continua enquanto pedimos a Deus que nos ajude”, escreveu, em sua conta no Twitter.

Fonte: IG Mundo