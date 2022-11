Avião monomotor realiza pouso de emergência em praia de Santa Catarina

Reprodução: Corpo de Bombeiros – 17/11/2022 Avião monomotor pousa na praia de Navegantes

Um avião monomotor realizou um pouso de emergência na praia de Navegantes, em Santa Catarina , nesta quinta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido.

A aeronave saiu de São José, na Grande Florianópolis, com destino a Americana, em São Paulo.

O pouso aconteceu no mar, próximo à areia, por uma decisão do piloto, que avistou muitas pessoas na orla. Segundo os bombeiros, os dois tripulantes estavam se afogando e banhistas quebraram as janelas da aeronave para resgatá-los.

Reprodução: Corpo de Bombeiros – 17/11/2022 Avião monomotor faz pouso de emergência

Quando todos estavam seguros na areia, os socorristas quiseram levar os tripulantes ao hospital, mas eles negaram. A dupla não teve ferimentos.

O pouso emergencial aconteceu nas proximidades do molhe do bairro São Pedro, que dá acesso às pequenas embarcações ao Rio Itajaí-açu e que serve de atracadouro para os barcos e botes. O local segue isolado até o momento.

Fonte: IG Nacional