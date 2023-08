BACIA LEITEIRAPonte sobre o Rio das Garças está liberada para o tráfego de carretas e caminhões

Fórum, realizado pela Undime, é um dos encontros mais aguardados do calendário de eventos da Educação

A Prefeitura de Porto Velho enviou representantes para o maior fórum de educação realizado no país. Representando a Prefeitura de Porto Velho, dirigentes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estão no Estado do Mato Grosso participando do 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Fórum é um dos encontros mais aguardados do calendário de eventos da Educação, por reunir participantes de todos os estados brasileiros na perspectiva de promover um intercâmbio de saberes em prol da educação pública municipal, ao longo dos quatro dias de evento.

“Mato Grosso é a capital da Educação Brasileira pelos próximos quatro dias”, destacou o presidente da Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, em fala de abertura do evento. As delegações dos 26 estados brasileiros foram recebidas com festa no último domingo (6), durante a solenidade de abertura. O Fórum segue até o dia 9, no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá/MT, reunindo cerca de 2 mil participantes em torno da temática sobre os Cenários Atuais e os Desafios para a Próxima Década.

“Estamos visualizando a cena atual já pensando nos desafios da educação para os próximos dez anos, pois esse evento, além de uma troca de experiência entre os dirigentes do país inteiro, nos apresenta a possibilidade de enxergar mais adiante sobre educação Infantil e Fundamental em Porto Velho, assim como também a nível nacional e internacional”, comentou Gláucia Negreiros, secretária titular na Semed de Porto Velho.

Além da titular da pasta da Semed, a Prefeitura de Porto Velho foi representada pela secretária adjunta, Paula Ramos, e da diretora da Assessoria Técnica (Astec/Semed), Suzana Rodrigues. “Esse tipo de evento vem para fomentar e contribuir cada vez mais no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de nossas crianças, alunas da rede de educação do município, pois estamos participando da discussão de ideias sobre temas estruturantes da educação pública brasileira em formato de conferências, mesas-redondas e oficinas”, ressaltou a adjunta, Paula Ramos.

UNDIME

A Undime, enquanto representante da Educação, tem conexão com todos os 5.568 municípios do Brasil e é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1986 e com sede em Brasília/DF e tem por missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir e defender a educação pública com qualidade social. Logo, quando o tema é educação pública, a Undime está sempre presente, seja na educação infantil, de jovens e adultos, campo, indígena, quilombola, ensino fundamental, alfabetização, educação inclusiva ou na educação para a paz.

O FÓRUM

