Bahia consegue empate contra o São Paulo no Morumbi

O jogo entre São Paulo e Bahia terminou em empate por 0 a 0 neste domingo (30) no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão. O destaque da partida foi o goleiro Marcos Felipe, que fez várias defesas difíceis.

O São Paulo teve mais chances de gol, mas também sofreu pressão dos visitantes. A equipe paulista mostrou bom desempenho com Nestor e David, pressionando o Bahia. No entanto, tiveram dificuldade em acertar as finalizações, contando com a inspiração do goleiro Marcos Felipe. Ele foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo.

No segundo tempo, a dinâmica da partida foi semelhante. O São Paulo foi mais forte pelo lado esquerdo do ataque, com David e Caio. Porém, Marcos Felipe continuou brilhante e fechou o gol.

O Bahia tentou avançar e ganhou mais força com as substituições de Jacaré e Ratão. O primeiro até marcou um gol, mas foi anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 0 x 0 Bahia



Data: 30/07/2023

Local: Morumbi

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Matheus Bahia (BAH), Gilberto (BAH), Gabriel Xavier (BAH), Rafael Ratão (BAH)

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Nestor (Michel Araújo), Alisson (Rodriguinho) e Rato (Alexandre Pato); David e Erison (Juan). Técnico: Dorival Júnior.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Matheus Bahia (Camilo Cándido); Rezende (Rafael Ratão), Acevedo, Cauly e Thaciano (Raul Gustavo); Ademir (Everaldo) e Vinícius Mingotti (Vitor Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

