Bahia goleia o Red Bull Bragantino na Fonte Nova pelo Brasileiro

Um jogo maiúsculo, com placar maiúsculo. Merecimento é a palavra que melhor define a conquista dos três pontos neste domingo (20), em partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Goleada por 4×0 com gols de Rezende, Vitor Hugo, Vinicius Mingotti e Cauly.

O Bahia aproveitou bem o embalo da torcida, que voltou a dar show na Fonte Nova. Pressionando no campo do adversário, Vinicius Mingotti puxou boa jogada, que acabou com escanteio após finalização de Rafael Ratão. Na cobrança, Cauly jogou a bola na área e, após um bate-rebate, Rezende colocou a bola no fundo do gol. Com perna direita e tudo. O terceiro do camisa 5 na temporada – primeiro no Brasileirão. 1×0 Bahia.

Ainda no primeiro tempo, o Esquadrão teve ótimas oportunidades criadas por Cauly e Ademir. O primeiro deu um lindo passe de três dedos para Thaciano, que chutou pra fora. O polivalente também ficou no quase após arrancada espetacular de Ademir, que arrastou desde o campo de defesa e cruzou rasteiro. A defesa conseguiu cortar o chute do camisa 16.

Mas o Red Bull Bragantino não conseguiu fazer nada aos 38 minutos do primeiro tempo, de novo na bola parada. Cruzamento de Cauly da direita e cabeceio potente de Vitor Hugo para ampliar o placar.

Foi o primeiro gol do camisa 31 pelo Esquadrão. E justamente no dia em que vestiu a camisa com o nome de sua mãe, dona Márcia, por conta de uma ação em homenagem ao Dia das Gestantes que o Bahia realizou em parceria com a CBF e o Ministério Público do Trabalho. Dona Márcia faleceu em abril, aos 51 anos, vítima de um câncer. Com certeza, um gol que ela comemora lá do céu, orgulhosa do filhão!

Ainda no primeiro tempo, o Bahia chegou ao terceiro gol. Mingotti aproveitou lançamento de Gilberto e partiu sozinho até balançar as redes, mas a arbitragem anulou alegando impedimento. Só que no segundo tempo só subiram as bandeiras das arquibancadas da Fonte quando Mingotti escorou para o gol uma bela jogada de Ademir pela direita, fazendo 3×0.

O Bahia ainda colocou uma bola na trave com Thaciano, que encheu o pé dentro da área e parou no poste. E já aos 39 minutos da primeira etapa, um gol merecido por tudo que aconteceu na partida: Gilberto, que fez um jogaço, cruzou da direita e Cauly, que, bem… é Cauly. Ficou com a sobra e colocou o quarto gol na rede. E placar final. BBMP.

Ficha Técnica

Bahia 4×0 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro | 20ª rodada

Estádio: Fonte Nova | Salvador, Bahia

Dia: Domingo, 20 de Agosto de 2023

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido (Matheus Bahia); Rezende (Acevedo), Thaciano e Cauly; Ademir (Everaldo), Rafael Ratão (Yago) e Vinicius Mingotti (Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Aderlan (José Hurtado), Luan Patrick , Leo Ortiz (Lucas Rafael) Luan Candido; Matheus Fernandes, Jadsom (Matheus Gonçalves); Sorriso, Gustavinho e Bruno Gonçalves (Vitinho); Thiago Borbas (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Rezende, aos 9 minutos do primeiro tempo; Vitor Hugo, aos 38 minutos do primeiro tempo; Vinicius Mingotti, aos 15 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Kanu (Bahia); Aderlan, Luan Patrick, Jadsom, Hurtado (Red Bull Bragantino)

Público: 38.451 | Renda: R$1.127.430,00

Fonte: Esportes