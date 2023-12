Bahia recusa proposta pelo jogador Cauly feito pelo Palmeiras

O São Paulo teve acesso, nesta segunda-feira (11), à tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Tricolor está programado para iniciar sua jornada em 03 de janeiro (quarta-feira), às 19h30, enfrentando o Porto Vitória (ES). Como já anunciado previamente, a sede escolhida para as partidas do São Paulo será a cidade de Araraquara, com os jogos acontecendo na Arena Fonte Luminosa.

distribuídas em 32 grupos. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a próxima fase. A partir da segunda fase, as partidas tornam-se eliminatórias, e em caso de empate no tempo regulamentar, a definição da vaga ocorre por meio de disputa de pênaltis. Segue a tabela do São Paulo na competição: 03/01 (quarta-feira), às 19h30: São Paulo x Porto Vitória (ES)

06/01 (sábado), às 19h30: Carajás (PA) x São Paulo

09/01 (terça-feira), às 19h15: Ferroviária (SP) x São Paulo

Fonte: Esportes