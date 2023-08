Bahia vence o América-MG e deixa o Z-4 do Brasileirão

Após oito jogos sem vitória, o Bahia quebrou a sequência negativa ao derrotar o América-MG por 3 a 1 neste domingo à noite, saindo da zona de rebaixamento da Série A.

O time baiano foi superior durante a maior parte do jogo, com destaque para as atuações de Everaldo, Cauly e Rafael Ratão, que complicaram a vida do Coelho, que agora é o último colocado do Brasileirão. O único gol dos visitantes foi marcado por Mastriani.

Desde os primeiros minutos, o Bahia mostrou uma postura ofensiva na primeira etapa. Com jogadas pela direita e grande participação de Ademir, o time baiano pressionou a defesa mineira.

O América-MG, no entanto, conseguiu equilibrar o jogo e teve o primeiro chute perigoso com Felipe Azevedo aos 15 minutos.

O Tricolor respondeu logo em seguida, com uma finalização por cima do gol de Rafael Ratão após uma jogada de Ademir pela ponta direita.

Pouco depois, pelo lado esquerdo, saiu o primeiro gol. Camilo Cândido fez uma bela jogada e deixou Everaldo em boa posição para abrir o placar aos 25 minutos.

Após o gol, o ritmo do jogo diminuiu. Mesmo assim, o Bahia teve duas chances claras com Everaldo, mas não conseguiu ampliar.

No segundo tempo, o América-MG acordou e empatou aos seis minutos com um gol de cabeça de Mastriani, após um bom cruzamento de Benítez.

O Coelho continuou pressionando e teve chances de virar o jogo, mas quem balançou as redes foi o Bahia, com uma bela jogada individual de Cauly aos 14 minutos. Antes dos 20 minutos, o América teve mais um prejuízo com a expulsão do zagueiro Burgos.

A partir daí, o time da casa controlou o jogo e não demorou para ampliar com Ratão. O time mineiro fez mudanças para tentar reagir, mas Everaldo, Rodriguinho e Paulinho Bóia não conseguiram criar o suficiente para alterar o placar.

