Bahia vence reservas do Fluminense antes da final da Libertadores

O Bahia teve uma boa oportunidade nesta terça-feira (31) ao enfrentar um Fluminense reserva e com a cabeça na Libertadores.

O jogo aconteceu na Arena Fonte Nova pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Baiano venceu por 1 a 0, com um gol de Everaldo, obtendo três pontos importantes. Com essa vitória, o Bahia se afastou da zona de rebaixamento e complicou as situações de Santos, Goiás e Vasco.

Com esse resultado, o Bahia agora está na 13ª posição com 37 pontos. O Esquadrão de Aço está cinco pontos à frente do Goiás, que é atualmente o 17º colocado no Brasileirão e está na zona de rebaixamento.

O Fluminense, que está focado na final da Libertadores contra o Boca Juniors, continua na 8ª posição com 45 pontos. A final sul-americana acontecerá neste sábado (4 de novembro) no Maracanã.

Na briga contra o rebaixamento, o Vasco ocupa a 18ª posição com 31 pontos, e o Goiás está em 17º com 32 pontos. Ambas as equipes jogarão na quinta-feira, contra Cuiabá e Bragantino, respectivamente.

O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos, que tem 34 pontos e enfrentará o Flamengo amanhã.

Sobre o jogo em si, o Fluminense entrou em campo com um time reserva e sem o treinador Fernando Diniz, que estava suspenso. Eduardo Barros comandou a equipe carioca, promovendo a estreia do goleiro Vitor Eudes no lugar de Fábio, bem como a entrada de outros jovens jogadores ao longo da partida.

O primeiro tempo começou com poucas emoções, mas foi ganhando ritmo aos poucos. Ambas as equipes começaram de forma mais defensiva, apesar da importância da vitória para ambos os lados – especialmente para o Bahia, que está lutando contra o rebaixamento.

No final do primeiro tempo, o Fluminense ganhou mais espaço e assustou o adversário, mas foi o Bahia quem abriu o placar aos 40 minutos, com um gol de Everaldo.

O Fluminense voltou melhor no segundo tempo, mas teve dificuldades em ser eficiente. Logo no início, o Fluminense pressionou em busca do empate, enquanto o Bahia apostou nos contra-ataques.

No entanto, nenhum dos times conseguiu causar perigo real nas finalizações. Quando o jogo parecia diminuir a intensidade no final, Fernández foi derrubado por Yago Felipe e houve um pequeno desentendimento entre os jogadores, mas nada grave.

