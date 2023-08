Baile da Rainha e Vaquejada marcam início da 12° edição da Expovel em Porto Velho

Foi dado início à programação da 12° edição da Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel, com o Baile da Rainha e a Vaquejada, ocorrido na sexta-feira (18), no Parque dos Tanques, localizado na região Norte da Capital de Rondônia. O evento é realizado pela Associação Promotora de Eventos de Rondônia – Aperon, com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

O secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Júnior Lopes ressaltou que, a retomada da Expovel fomenta a economia da Capital e principalmente, com a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo. “É uma festa tradicional que está de volta para nossa população, que merece. A realização deste evento, foi um trabalho que envolveu dedicação e parceria de importantes atores e temos a certeza de que vai superar as expectativas”, declarou o titular da Sejucel.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é mais um momento importante para o Estado, pois é uma festa que renova a alegria e traz satisfação a todos. “Nosso trabalho, enquanto Poder Público, é incentivar a cultura e o desenvolvimento socioeconômico das mais diferentes modalidades, atendendo à diversidade da população de nosso Estado. Essa festa está sendo realizada com esforço conjunto entre Estado, Assembleia Legislativa, Prefeitura de Porto Velho e a Aperon, que valorizam a cultura e a geração de oportunidades, como emprego e renda atraídos pela Expovel”, destacou.

Para o organizador da Exposição Agropecuária de Porto Velho – Expovel, Eduardo Prenzler, “é uma honra fazer parte desta retomada após 11 anos, e agora, veio com adjetivos como a realização gratuita de todos os dias deste evento, por meio desta parceria feita entre o Governo de Rondônia, Prefeitura de Porto Velho e a Assembleia Legislativa, que talvez seja um feito inédito”, frisou.

BAILE DA RAINHA

A principal programação da noite foi o Baile da Rainha, que teve a participação de nove jovens, com idades entre 17 e 28 anos, naturais dos Estados de Rondônia e do Amazonas. A seleção foi feita pelos jurados, que avaliaram os quesitos de: beleza; simpatia; postura; berrante e chicote.

DECISÃO

A amazonense Evelyn Macedo, de Apuí (AM), conquistou o título de Rainha da Expovel 2023, após avaliação e votação dos jurados, e também garantiu o prêmio de R$ 15 mil. Quem conquistou a 2° colocação e a 1° Princesa da Expovel, foi a também amazonense Adriele Almeida, de Humaitá (AM), que obteve o valor de R$ 7.500,00 em prêmio.

Já a 3° colocada e a segunda Rainha da Expovel, foi: Clara Alessandra, de Porto Velho, que também ganhou o prêmio de R$ 5 mil. A 4° colocada e a Rainha dos Peões da Expovel 2023, foi Camila Dalprá, de São Miguel do Guaporé, que além da colocação, garantiu o prêmio de R$ 2.500,00.

A Rainha da Expovel, Evelyn Macedo agradeceu ao apoio e torcida e se sente feliz pela premiação. “Foi um sonho ser coroada como rainha e representar este grande evento, pois me preparei bastante, com vários ensaios feitos para chegar até aqui e deu tudo certo”, enfatizou.

VAQUEJADA

A Vaquejada teve início às 18h no Parque dos Tanques e conta com 180 bois para 90 duplas, que competem nas categorias: iniciante, amador e profissional, mostrando desempenho e habilidade dos vaqueiros.

A competição vai encerrar no domingo, dia 20 e contará com vaqueiros do Estado de Rondônia, 20 duplas do Acre e quatro do Amazonas.

PROGRAMAÇÃO

A programação de sábado (19) da Expovel será a continuação da Vaquejada, que será das 9h às 23h. No domingo (20), o último dia da competição, o início acontecerá às 15h.

Ainda no domingo (20), será o dia da Cavalgada, que terá início no Espaço Alternativo de Porto Velho, com o trajeto até o Parque dos Tanques. Em seguida, haverá a queima do alho e o encontro das comitivas no local.

Fonte: Governo RO