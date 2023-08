Bairro Liberdade é atendido com cadastro físico para regularização fundiária, em Porto Velho

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia alerta à população sobre golpes praticados por estelionatários que se passam por funcionários da Autarquia, utilizando mídias sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp. É importante reforçar que o Detran/RO em nenhum momento manda mensagens, emails ou faz contato via WhatsApp para qualquer pessoa, oferecendo serviços ou pedindo dinheiro, ou doação para campanhas educativas do órgão.

O diretor-geral do Departamento de Trânsito, Léo Moraes explicou que, a modalidade de estelionato ocorre com golpistas que se utilizam de fotos e nomes de servidores do Detran/RO, as vezes com imagens ou número de telefone clonado, oferecendo serviços escusos para pagamento de taxas e serviços, visando oferecer ‘facilidades’ aos usuários.

Uma empresa de Ariquemes foi umas das vítimas desses golpes, onde o estelionatário pediu uma colaboração financeira para confecção de panfletos educativos. O crime tem vitimado cidadãos e empresas, causando danos à imagem dos servidores, e consequentemente ao Detran/RO.

“Por isso pedimos a todas as vítimas que denunciem o crime em uma Delegacia de Polícia e procurem a Ouvidoria, através do site. A primeira atitude a ser tomada pela pessoa que foi vítima, ou sofreu tentativa de fraude de qualquer natureza, é entrar imediatamente em contato com a instituição financeira da qual faz parte, fazer o bloqueio da transação e tentar reaver o valor transferido, além de registrar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil”, orientou Léo Moraes.

O diretor-geral do Detran informou que, nenhum servidor da Autarquia está autorizado a pedir doações ou ‘facilitar’ a aquisição de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, aquisição irregular de veículos, comprar ou vender veículos leiloados ou excluir multas de trânsito. É importante que, para qualquer serviço referente a pagamento, os usuários procurem a Coordenadoria Metropolitana de Trânsito – Cometran, Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretrans, Postos Avançados – PA ou o site oficial.

COMO SE PROTEGER?

O Detran Rondônia tem investido em tecnologia, que oferece aos usuários serviços online e que não requer interferência de negociadores. “A emissão de multas, taxas de documentação e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA podem ser acessados de forma segura no endereço eletrônico, assegurou o diretor-geral”. A autarquia não faz campanha para arrecadação de doações para financiar suas ações.

Fonte: Governo RO