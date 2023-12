Trabalho é feito com mão de obra e recurso próprio da Prefeitura de Porto Velho

Finalizando os trabalhos de 2023, a Prefeitura de Porto Velho realiza o serviço de pavimentação e recapeamento nas vias do bairro Pantanal, também conhecido como Escola de Polícia, zona Leste da capital. Ao todo já foram feitos mais de 2,7 quilômetros de asfalto novo, o que significa cerca de 40% da obra. Ao final, serão 13 ruas atendidas através da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

Na última sexta-feira (15), o prefeito Hildon Chaves visitou as obras do bairro e citou a satisfação de ver mais um bairro da zona Leste recebendo asfalto. O serviço estava programado para maio do próximo ano, porém, a extensão do período de seca permitiu que o trabalho fosse adiantado pelas equipes da Prefeitura.

Parte do trabalho foi concluído nas ruas Rugendas, Debret, Anita Malfati, Eliseu Visconti, Turquia, Cândido Portinari, José Viana, Francisca Barros, Sócrates e Almeida Junior.

“Uma das prioridades que estabeleci durante o meu mandato, foi o investimento em asfalto, que traz mais qualidade de vida para a nossa população. A entrega para o bairro Escola de Polícia é resultado do nosso compromisso firmado com Porto Velho. Onde o asfalto ainda não chegou, ele vai chegar”, disse o prefeito.

Maria Odete é moradora do bairro há mais de 30 anos. Ela conta que essa obra era muito esperada por questões de necessidade, já que quando o período chuvoso chegava, as vias do bairro ficavam praticamente intransitáveis.

“Era muita água, muita lama, não havia o que fazer a não ser encarar essas condições para continuar vivendo a vida normalmente. Então acredito que não só eu, mas todos os moradores do bairro estão felizes pelo trabalho que vem sendo realizado por aqui. Foi uma espera de muitos anos por um trabalho que, sem dúvida, será muito comemorado”, diz a moradora.

Francisco Pereira de Araújo também é morador e fala da satisfação em ver o bairro receber o asfalto depois de 17 anos morando lá. “Não tem quem não esteja achando maravilhoso, era o sonho dos moradores a chegada desse asfalto e nesta gestão isso foi possível. Vamos ter valorização dos imóveis, do comércio, e começo até a pensar em investir como comerciante, já que o movimento entre as ruas do bairro vai aumentar”.

Além da pavimentação das 13 ruas, a Semob também executa o serviço de recapeamento na avenida Amazonas, entre a José Amador dos Reis e a Goianésia. Serão 2,4 quilômetros de recape ao final do serviço.

“O ano de 2023 foi atípico, tivemos um verão mais extenso e a chegada do inverno com menor volume de chuva, o que foi possível estender o trabalho de pavimentação até o final de dezembro. Foi o pedido do prefeito, atendido prontamente, para trazer ainda neste final de ano mais qualidade de vida aos moradores de parte do Pantanal. Ressaltamos também que o que não foi atendido neste ano, será atendido no ano que vem”, explica o secretário titular da Semob, Diego Lage.

Texto: Larissa Vieira

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO