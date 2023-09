Bairro Vista Alegre ganha agência da Sicoob Credip

Incentivador do esporte e grande apreciador, em especial, do futebol, o deputado Laerte Gomes (PSD), durante visita da vereadora de Costa Marques, Professora Lú (PSD), representante do distrito de São Domingos, acompanhada do ex-vereador, Serginho da Silva, anunciou o evento, Campeonato de Futebol de Campo de 2023, conhecido como ‘Ruralzão’.

Atendendo pedido das lideranças municipais, incluindo o ex-prefeito Dinho, o parlamentar destinou recurso no valor de R$ 60 mil para contribuir com a realização do evento esportivo que movimenta o distrito durante as partidas de futebol.

“Fomentar o esporte, incentivar a prática esportiva é investir em saúde, qualidade de vida, além de levar lazer e diversão para toda a população, que torce e vibra com seus times participantes. Sem dúvida, é gratificante atender nossos vereadores parceiros que se envolvem com eventos como o Ruralzão. Estaremos lá”, afirmou o deputado Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO