Balança comercial fecha novembro com superávit de quase R$ 43 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit de cerca de R$ 42,94 bilhões em novembro. Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O saldo positivo foi alcançado com exportações de aproximadamente R$ 135,18 bilhões e importações de cerca de R$ 92,24 bilhões.

Na quinta semana de novembro (dias 27 a 30), houve um superávit de aproximadamente R$ 4,72 bilhões com vendas de cerca de R$ 21,96 bilhões e compras de aproximadamente R$ 17,24 bilhões. No acumulado do ano até novembro, a balança comercial apresenta um superávit de aproximadamente R$ 435,77 bilhões, com exportações de cerca de R$ 1,51 trilhão e importações de aproximadamente R$ 1,08 trilhão.

O resultado para o mês de novembro ficou um pouco abaixo da mediana das expectativas do Projeções Broadcast, que indicava um superávit comercial de cerca de R$ 44,93 bilhões no mês. As projeções variavam de R$ 40,21 bilhões a R$ 48,8 bilhões.

A média diária das exportações teve um aumento em novembro de 0,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, com crescimento de cerca de R$ 268,94 milhões (22,3%) no setor Agropecuário, um avanço de aproximadamente R$ 54,87 milhões (3,2%) na Indústria Extrativa, e uma redução de cerca de R$ 269,74 milhões (-7,2%) nos produtos da Indústria de Transformação.

Já a média diária das importações diminuiu 11,2%, com uma queda de cerca de R$ 13,81 milhões (-13,8%) no setor Agropecuário, um declínio de aproximadamente R$ 114,21 milhões (-28,4%) na Indústria Extrativa, e uma redução de cerca de R$ 425,25 milhões (-9,1%) nos produtos da Indústria de Transformação.