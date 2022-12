BALANÇO 2022 – Emdur atende aproximadamente 40 mil pontos de luz e deixa Porto Velho mais iluminada em 2022

Trabalho também contemplou os distritos com quase 3 mil lâmpadas acionadas

Manter a cidade sempre bem iluminada para garantir mais segurança às pessoas durante a noite, é mais uma meta alcançada pela Prefeitura de Porto Velho em 2022. O trabalho realizado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) também alcançou os distritos e comunidades rurais.

“Todos os bairros receberam a atenção da Prefeitura com os serviços de manutenção, que é a substituição de materiais com defeito por outros novos e implantações, que consiste na instalação de novos braços metálicos, luminárias, lâmpadas, relés e reatores em sua maioria”, destacou o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

Ele também disse que em algumas regiões da cidade houve a substituição das lâmpadas de vapor metálico por luminárias de LED, que proporcionam mais eficiência e economia, como é o caso do residencial Cristal da Calama, os bairros Conceição, Cohab, Floresta, Aponiã, Flodoaldo Pontes Pinto, Agenor de Carvalho, Pedrinhas, Olaria e Igarapé.

Diversos espaços públicos destinados à prática esportiva também foram contemplado com as luminária LED, a exemplo do Campo de Futebol Florestão, Campo de Futebol Três e Meio, Campo de Futebol Abobrão, Campo de Futebol do Esperança da Comunidade, Campo de Futebol Poeirão (Nacional), Skate Parque (Pista e Half), Campo de Futebol Princesão, Campo de Futebol da AFA (Areal), Campo de Futebol do 13, Campo do Bairro Tupy, Campo de Futebol Tucuruí, e o Campo de Futebol Bela Vista.

DISTRITOS

Para dar mais atenção aos distritos da BR e da região ribeirinha, a Prefeitura este ano criou um programa de iluminação pública exclusivo para essas comunidades. Ao todo, entre manutenções e implantações, 2.968 pontos de luz foram atendidos, inclusive em praças, quadras esportivas e campos de futebol dessas comunidades.

As ações da Emdur beneficiaram moradores dos distritos de Nova Mutum, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná, Nova Califórnia, Extrema, União Bandeirantes, Rio Pardo, São Carlos e Calama.

PRORENOVA

Também criado na gestão do prefeito Hildon Chaves, o Programa de Padronização e Renovação da Iluminação de Espaços Públicos atendeu este ano 1.888 pontos de luz em 86 espaços como praças, parques, campos de futebol e quadras esportivas.

O objetivo é proporcionar aos moradores das proximidades e a população em geral, a utilização dos espaços durante a noite para atividades esportivas, caminhadas, danças e outras que promovam uma melhor qualidade de vida, com mais segurança para os frequentadores.

PROLUZ

Trata-se do Programa de Iluminação Pública Rural, também implantado na atual gestão, cuja missão é manter iluminadas as vilas rurais com características urbanas. “O Proluz fecha 2022 com 1.823 pontos de iluminação atendidos em 37 localidades”, cita Gustavo Beltrame.

PROLED

Com foco na eficácia, economia e durabilidade, foi criado em 2021, também na administração de Hildon Chaves, o Programa de Eficiência Energética (Pró-LED). O objetivo é substituir as lâmpadas de vapor metálico (brancas) ou vapor de sódio (amarelas) por luminárias de LED em toda capital e distritos.

A primeira fase contemplou vias principais como José Amador dos Reis, Lauro Sodré, Farqhuar, Calama, Carlos Gomes e Jatuarana.

De acordo com o presidente da Emdur, as lâmpadas de LED são 67% mais econômicas que as outras e proporcionam maior luminosidade. Estudos realizados pela equipe técnica da empresa pública constataram que a vida útil de uma luminária de LED ultrapassa 50 mil horas, enquanto a durabilidade das lâmpadas de vapor metálico ou sódio fica entre 10 mil a 15 mil horas.

“No quesito economicidade, as lâmpadas existentes são de 400 watts e as de led que serão colocadas são de 150 watts, uma redução de 250 watts, que equivale a uma economia de R$ 90,00 por cada ponto de luz”, informou Beltrame.

DESTAQUES 2022

Fechado desde o início da pandemia da covid-19, o Parque da Cidade, localizado na av. Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte, ao lado do Porto Velho Shopping, passou por uma grande obra de revitalização, sendo reinaugurado com a decoração natalina, sendo o ponto central do projeto “Natal Porto Luz”.

Todo o projeto foi idealizado pela equipe técnica da Emdur. No local foram construídos um túnel iluminado, uma árvore de Natal com 35 metros de altura, enfeites e caixas de presentes em tamanhos gigantes. Além da decoração, o público pode acompanhar apresentações teatrais, musicais e danças, entre outras atrações.

A decoração natalina no Parque da Cidade ficará até o dia 8 de janeiro. O prédio do relógio, sede da Prefeitura, também ganhou iluminação diferenciada para o Natal.

EQUIPAMENTOS

O Parque da Cidade agora conta com pista de caminhada asfaltada, iluminação 100% em LED, parquinho para pets e para crianças com acessibilidade, entre outras novidades. O local também terá um memorial em homenagem aos profissionais da saúde que morreram vítimas da covid-19.

PRAÇA 22 DE DEZEMBRO

Localizada na rua Silas Shockness, também no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, próximo ao Parque da Cidade, a Praça do Conjunto 22 de Dezembro é outra obra prima da Emdur, que utilizou uma área antes tomada por lixo e matagal

Com um espaço de 3.150 metros quadrados, a praça é equipada com playground, academia urbana (ao ar livre), iluminação toda em LED (oito delas alimentadas por placas solares) e barra de alongamento.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais e Emdur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO