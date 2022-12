BALANÇO 2022 – Prefeitura de Porto Velho destaca principais ações na área da educação em 2022

Destaque para reforma e manutenção em 141 escolas da rede municipal

Investimentos na especialização de professores, reposição salarial para o quadro do magistério e demais servidores, reformas e manutenção de escolas, além da aquisição de novos ônibus para o transporte escolar, estão entre as principais ações realizadas na área de educação em 2022 pela Prefeitura de Porto Velho, que resultaram em avanços significativos no setor.

Conforme a secretária municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros, foram investidos cerca de R$ 7,2 milhões em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado para professores. Em reformas e manutenção de 141 escolas, foram aplicados R$ 29 milhões oriundos do Programa de Apoio Financeiro às Escolas Públicas Municipais (Proafem). Além de mais R$ 3,2 milhões na ampliação das escolas Maria Casaroto e reforma geral das escolas Manoel Granjeiro, Senador Olavo Pires e Padre Chiquinho.

Gláucia também falou da valorização profissional ao mencionar a reposição salarial de 33,12% para o quadro do magistério, aumento salarial de 10% para todos os servidores da Educação, pagamento retroativo dos salários dos professores referentes a 2021 e 2022. Citou, ainda, a inauguração da Escola de Educação Infantil Odília Pereira, conclusão da licitação para uma escola no residencial Orgulho do Madeira e outra no Cristal da Calama.

Para garantir mais qualidade na merenda escolar e, consequentemente, no aprendizado das crianças, houve um aumento do valor per capita no Programa Municipal de Alimentação Escolar, de 366% para o ensino fundamental e 167% para a educação infantil.

“Agradecemos o apoio que recebemos do prefeito Hildon Chaves, de toda equipe da Semed, professores e demais profissionais que trabalham na Educação municipal”, disse Gláucia Negreiros.

TRANSPORTE ESCOLAR

Com relação ao transporte escolar dos alunos que moram nas comunidades rurais, a Semed informa que 5.044 crianças foram atendidas com frota própria do município de 156 ônibus. Com investimento de R$ 2,9 milhões, a Prefeitura comprou mais dez novos ônibus para o transporte escolar, além da formação de 137 motoristas e 137 monitores, por meio do Programa Caminho Certo.

SAÚDE E DIGNIDADE

Para garantir o atendimento a 600 estudantes com problemas na visão, por meio do Programa de Oftalmologia, o Município investiu R$ 343 mil em consultas e aquisição de óculos. Outros R$ 102 mil foram investidos em sessões de terapia com fonoaudiologia para os alunos, tudo para proporcionar melhores condições de aprendizado aos estudantes.

Com foco na dignidade das alunas e, em alguns casos, a inclusão também de mães ou responsáveis, a Prefeitura investiu cerca de R$ 60 mil na aquisição e distribuição de absorventes higiênicos íntimos para atender 4 mil estudantes a partir de 10 anos de idade da rede municipal de ensino.

NOVAS VAGAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Visando ampliar a oferta de vagas para atender a demanda no município, foram construídas 14 novas salas de aula, fato que possibilitou o ingresso de mais 750 crianças nas escolas. A Prefeitura ainda construiu quadras esportivas, refeitórios e executou reformas gerais em estabelecimentos de ensino.

O recurso utilizado nessas obras foi da ordem de R$ 15 milhões, oriundos de emendas parlamentares. “Agradecemos a todos os parlamentares por essa importante ajuda em prol do futuro de nossas crianças”, destacou Gláucia Negreiros.

A secretária ainda falou sobre a compra de materiais pedagógicos para 43 mil alunos, com investimento de R$ 3 milhões, além da aquisição de brinquedos para escolas de educação infantil, onde o investimento foi de R$ 6 milhões.

OUTRAS AÇÕES

Destaque também para a manutenção da nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 5.3, compra de 61 parquinhos para escolas de educação infantil; implantação do Programa 1ª Infância, que possibilita qualidade na educação, saúde e assistência social; Programa Tempo de Aprender, cujo objetivo é elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização; Concurso Prêmio Boas Práticas, que reconhece o valor das práticas pedagógicas inovadoras dos professores e a 1ª edição do Prêmio Inovação Gestão Escolar, que busca identificar e valorizar as práticas de gestão escolar bem-sucedidas.

Também mencionou a regularização fundiária das áreas (terrenos) de 21 escolas municipais junto à secretaria Municipal de regularização Fundiária e Habitação (Semur); realização do VI Congresso Municipal de Educação; formação das merendeiras que trabalham nas escolas municipais, além de aquisição e instalação de equipamentos de informática e de internet.

