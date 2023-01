BALANÇO 2022 – Semes supera meta de atendimentos a crianças, adultos e idosos em atividades esportivas

O esporte é a ferramenta de transformação social e promoção da qualidade de vida

A equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) atuou incansavelmente em 2022 para melhorar a qualidade de vida da população, fazendo do esporte uma ferramenta de transformação social.

Desde a pandemia da covid-19, foram criadas condições favoráveis para crianças, jovens e idosos participarem dos programas esportivos da instituição, como exemplo o Talentos do Futuro, e o Qualidade de Vida, que contempla três projetos: Viva Bem, Viver Ativo e Rua de Lazer e Cidadania.

O Talentos do Futuro encerrou 2022 com uma das iniciativas mais importantes para os atletas, que foi a Copa Zico, uma manifestação marcante no esporte do município, contribuindo de forma significativa no desenvolvimento social. A presença de Zico foi elementar para motivar mais ainda o crescimento da iniciação de base.

O Talentos do Futuro fechou o ano com 2.278 crianças e adolescentes inscritos no programa em 11 modalidades olímpicas e a capoeira, atendendo em Porto Velho e nos distritos da BR-364 e do baixo Madeira, e também, com o futebol de campo masculino e feminino.

As crianças recebem uniformes completos, e na natação, por exemplo, elas recebem toucas, óculos, sunga, maiô. Nas artes marciais recebem kimono trançado, e as meninas da ginástica rítmica têm uniformes próprios.

“Estamos mudando a vida das famílias. Essas crianças têm um diferencial, Porto Velho é o único município brasileiro que oferece alimentação para crianças que estão matriculadas nas escolinhas de iniciação esportiva”, destacou a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

PLANEJAMENTO

Para 2023, a Semes tem um planejamento para avançar ainda mais nas suas ações. Com a inauguração da Vila Olímpica, vai ser iniciado o alto rendimento dos atletas. As crianças serão selecionadas para um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, massoterapeutas, preparadores físicos e também um psicólogo.

VIVA BEM

Com relação ao projeto Viva Bem, diariamente as praças esportivas da capital receberam centenas de pessoas que procuravam melhorar seu condicionamento físico, bem-estar e foi no projeto que elas encontraram as orientações e atividades que necessitavam.

As atividades do projeto também chegaram à Vila Calderita e no distrito de Jaci-Paraná. As professoras do Viva Bem agitaram o público presente com aulas de danças durante os eventos de Festival de Praia que ocorreram nos dois distritos em setembro.

RUA DE LAZER

Já o projeto Rua de Lazer atendeu cerca de 3.700 participantes nas 27 edições durante o ano, contemplando os bairros: JK III, Nacional, Três Marias, São Francisco, Vila Tupy, Jardim Santana, Condomínio Residencial Porto Bello II, III, IV. Por duas vezes também foram realizadas atividades do projeto no Centro Social dos Oficiais (CESOF), para crianças e adolescentes, que participam do programa social da Base Aérea de Porto Velho.

As atividades da Rua de Lazer e Cidadania também chegaram aos distritos de Extrema, Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná, Nova Mutum, Abunã e Vista Alegre, distritos da BR e em Calama, no baixo Madeira.

Além das atividades esportivas e recreativas, como artes na pele, teatro de bonecos e desenhos para colorir, o Rua de Lazer e Cidadania, através de parceiros, também levou diversos atendimentos em serviço social, educação ambiental, educação no trânsito, Cadastro Único, Carteira do Idoso e Autista.

A secretária Ivonete Gomes enfatizou que a participação da comunidade foi extremamente positiva nas atividades ofertadas através do projeto. “A meta da Semes para 2023 é aumentar o acesso às práticas esportivas, recreativas e serviços para crianças, adolescentes e adultos nos bairros da capital e distritos”, garantiu.

VIVER ATIVO

O projeto Viver Ativo, que atendeu este ano cerca de 103 idosos, teve o encerramento de suas atividades com mais edição dos Jogos Interativos (JIVA), tendo como destaque a escolha do Miss e Mister Viver Ativo 2022. Implantado na primeira gestão do prefeito Hildon Chaves, o projeto oferece gratuitamente aulas para os idosos de alongamentos, de ginástica natural, coordenação motora para uso diário, atividades de fortalecimento, acompanhamento com fisioterapeuta e profissionais de Educação Física.

Funcionando nos polos poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho, no bairro Esperança da Comunidade, na zona Leste da capital, e no ginásio poliesportivo Eduardo Lima e Silva – o ginásio Dudu, na zona Sul, o projeto, segundo depoimentos dos idosos, contribuiu para melhoria de suas vidas, proporcionou uma vida social mais ativa e ajudou a reduzir riscos de doenças. O Departamento de Esporte e Lazer (DEL) informa que o projeto é desenvolvido nas seguintes modalidades: Pilates, Step, Funcional, Local, Jump, Alongamento e Zumba.

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

29ª edição do Interdistrital de Esportes 2022: projeto de competição esportiva (futebol e voleibol) entre distritos e vilas de Porto Velho que conta com a participação de adolescentes acima de 16 anos completos residentes nos distritos ou vilas, ou com a comprovação de ter ligação familiar com a localidade. A 29ª edição do Interdistrital ocorreu no distrito de Extrema entre os dias 27 de maio a 1º de junho, no campo de futebol Somerão. A segunda etapa dos jogos entre as comunidades aconteceu na região do baixo Madeira no distrito de Calama, nos dias 17 a 22 de junho. Já a etapa final do torneio aconteceu no distrito de Jaci-Paraná, no Estádio Municipal Erisvaldo Souza (Nenenzão) entre os dias 15 e 16 de julho. O Interdistrital é considerado o maior encontro esportivo dos distritos de Porto Velho onde ocorre um grande encontro de atletas e comunidades dos distritos da BR-364 e do baixo Madeira.

Copa Interclubes de Porto Velho (CIP 2022): projeto de competição esportiva realizado em todas as modalidades pertencentes aos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). É a seletiva para a definição das equipes e atletas que representarão o município de Porto Velho no JIR na fase regional (quando houver seletiva) e final. A CIP visa selecionar atletas e equipes para representar o município nos Jogos Intermunicipais de Rondônia, com as modalidades coletivas de basquete, futsal, futebol society e voleibol. O JIR é uma competição realizada pelo Governo do Estado de Rondônia, e seria realizado em setembro último, mas foi adiado para 2023.

Festival de Praia – Circuito Beach 2022: evento esportivo que visa movimentar as praias dos distritos de Porto Velho, idealizado e coordenado pela Semes durante o segundo semestre do ano. Duplas masculinas, femininas e mistas das modalidades de Vôlei de Praia e Futevôlei tiveram a oportunidade de mostrar garra e comprometimento com seus esportes através de três etapas. A primeira foi realizada no distrito de Fortaleza do Abunã, entre os dias 26 e 28 de agosto. A segunda etapa foi realizada à beira da praia do distrito de Jaci-Paraná, nos dias 23 a 25 de setembro. O festival foi finalizado com as competições entre as melhores duplas de cada modalidade dos distritos, na capital Porto Velho, nos dias 26 e 27 de novembro.

