BALANÇO 2022 – Sinalização foi reforçada para maior segurança no trânsito de Porto Velho

Mais de 1.700 placas foram instaladas em mais de 30 bairros da capital

Tendo como foco principal a proteção da vida, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), durante o ano de 2022, trabalhou para tornar o trânsito de Porto Velho mais seguro à população. Foi realizado o reforço na sinalização horizontal e vertical em todas as regiões da cidade, entre outras ações implementadas.

A Divisão de Elaboração de Projetos de Sinalização Viária informou que foram realizados levantamento e projetos de sinalização de 36 bairros, incluindo a instalação de 1.709 placas. Desse total, 70% são placas novas e as demais substituições. Além disso, foram pintados 2.700 metros quadrados de faixas nos cruzamentos.

Também foram realizados os seguintes serviços: pintura com as legendas “Retenção” e “Pare”, faixa divisória de fluxo, faixas de pedestre e ainda a legenda “Devagar” em diversas ruas e avenidas, especialmente as que foram recapeadas ou pavimentadas.

SEMÁFOROS

Com relação à sinalização semafórica (semáforos), a Semtran executou reforma de conjunto de layout, implantação de grupo focal para pedestre, implantação de nobreak, substituição de suportes de sustentação, alteração na posição dos sensores de piso, substituição de focal de LED, de contadores regressivos e de condutores elétricos, além da implantação de botoeira para pedestre e sinalização com acessibilidade.

MOBILIDADE

Uma das principais conquistas para a população de Porto Velho foi a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana (link) em 16 de setembro de 2022. Ele prevê mais coletivos para atender os usuários, redução do número de acidentes, otimização do uso do sistema viário, redução da emissão de poluentes na atmosfera, regulamentação da circulação e operação do transporte de carga e maior integração do sistema de mobilidade, entre outros benefícios para os munícipes.

O plano que vai nortear todas as ações do poder público municipal com foco nas melhorias da mobilidade foi enviado ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

GRATUIDADE

Para garantir a manutenção do serviço essencial de transporte coletivo urbano para idosos, foi promulgada em janeiro de 2022 a Lei nº 2.898 de 16 de dezembro de 2021. Com isso, o município recebeu Auxílio Emergencial da ordem de R$ 4.427.890,00 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais) para continuar o atendimento.

A frota de transporte coletivo atualmente é de 95 veículos, sendo 91 em operação e quatro na frota reserva para atender as eventualidades e não permitir que os usuários fiquem sem transporte.

TAXISTAS

O Município, por meio da Semtran, também emitiu 898 autorizações para taxistas, sendo 760 em Porto Velho, 12 em Abunã, 11 em Nova Califórnia, 18 em Nova Mutum, 13 para São Carlos, 16 para União Bandeirantes, 11 para Vista Alegre do Abunã, oito para Cujubim, quatro para Fortaleza do Abunã, sete para Rio Pardo, 13 para extrema e outras 25 para Jaci-Paraná.

INTERDIÇÕES

Em se tratando de pedidos para interdições de vias urbanas, a Semtran informa que 404 solicitações foram atendidas, sendo 77 de janeiro a abril, 193 de maio a agosto e 134 no período de setembro a novembro de 2022.

PROJEÇÕES

Para 2023, a Semtran quer ampliar a extensão das faixas preferenciais ou semi-exclusivas para circulação do transporte coletivo nas regiões Leste, Sul, Norte e Centro; construção de quatro mini estações de integração nas mesmas regiões da cidade; aquisição, reforma e instalação de 200 abrigos e placas de sinalização nas paradas de ônibus, além de construção de rampas de acesso para cadeirantes, entre outras metas que visam proporcionar mais conforto e segurança aos usuários.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO