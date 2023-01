BALANÇO 2022 – Telemedicina, obras e aquisições marcam a área da saúde em Porto Velho

Renovação da frota do Samu e vacinação contra a covid-19 são outros destaques

Uma das áreas prioritárias para a atual gestão, a Saúde encerra o ano de 2022 com números e ações significativas para a população. Ao longo de doze meses, a Prefeitura conciliou os atendimentos de rotina com avanços e aquisições importantes que impactam positivamente a saúde dos moradores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) teve sua frota renovada com a chegada de oito novas ambulâncias, possibilitando um serviço com mais qualidade e menor tempo de resposta para quem necessita de assistência. Foi investido mais de um R$ 1 milhão em recursos próprios para aquisição de parte da frota para um atendimento mais eficiente para a população.

Um serviço que encurta distância e diminui o tempo de espera para o encontro entre paciente e especialista é a telemedicina, que iniciou em 2022, e realizou mais de 1,4 mil atendimentos em Porto Velho. O serviço está disponível na capital e nos distritos de Extrema e União Bandeirantes e possibilita o atendimento com especialistas do Hospital Albert Einstein de São Paulo.

A Prefeitura também atuou na contratação profissional e os profissionais de saúde de diversas áreas tiveram seus contratos de trabalho renovados. As 300 vagas ofertadas foram preenchidas formando uma grande frente de trabalho para garantir atendimento à população na zona urbana e rural.

UNIDADES DE SAÚDE

O ano de 2022 também foi marcado por melhorias na infraestrutura de saúde do município. Duas unidades de saúde foram entregues à comunidade: Unidade de Saúde Nova Califórnia, no distrito de mesmo nome, e a Unidade de Saúde Socialista II, na zona Leste da capital.

Além delas, outras unidades iniciaram obras de melhoramento ou ampliação de sua estrutura, como a Maternidade Municipal Mãe Esperança, Policlínica Rafael Vaz e Silva, Unidade de Saúde Hamilton Gondim, entre outras.

Considerada a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), a área de atenção básica do município registrou, ao longo de 2022, mais de 322 mil atendimentos com médicos e enfermeiros. Desse total, mais de 61 mil ocorreram na zona rural e distritos de Porto Velho.

A ampliação das equipes de saúde da família, de 69 para 77, também foi uma conquista para a população. Esse acréscimo proporcionou também o aumento para 58,42% da área de cobertura populacional.

VACINAÇÃO

Em luta contínua para evitar novos surtos, o município não mediu esforços para realizar a imunização contra a covid-19. Em 2022, mais de 270 mil doses da vacina foram aplicadas em pessoas acima de cinco anos.

Para alcançar todos os públicos, a Prefeitura implementou diversas ações nos maiores condomínios populares da capital, como o Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal da Calama. Ao todo, mais de 8 mil doses do imunizante foram aplicadas somente nesses locais.

DEMAIS ATENDIMENTOS

Com o objetivo de oferecer acolhimento e escuta, a Prefeitura implantou, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), o Serviço de Atendimento Psicológico. A implantação aconteceu em agosto de 2022 e alcançou, até o mês de novembro, 481 consultas em psicologia. A expectativa para 2023 é aumentar esse número com a lotação de mais um profissional na unidade.

Enquanto isso, a Maternidade Mãe Esperança foi a executora de diversos procedimentos cirúrgicos do Projeto “Opera Rondônia”, lançado pelo Governo do Estado. Na unidade foram executadas, por exemplo, histerectomia, vasectomia, laqueadura, perineoplastia, entre outros. Até o mês de novembro, 1.050 pacientes foram atendidos por meio do programa.

Disponível nas zonas urbana e rural, o serviço odontológico fechou o ano com mais de 60 mil atendimentos, e mais de 92 mil procedimentos executados, entre a capital e distritos. Nessa área, os atendimentos básicos são realizados nas próprias Unidades Básicas de Saúde (UBS), enquanto os mais complexos são executados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs). Já o serviço de Urgência e Emergência em odontologia é realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 24 horas por dia.

OUTRAS AÇÕES IMPORTANTES

Por fim, merecem destaque, ainda, os mais de 322 mil usuários atendidos nas unidades de farmácias municipais da área urbana, a aquisição de ambulancha para a região do Baixo Madeira, além da aquisição de caminhonetes refrigeradas para o transporte de exames clínicos, e as 152 capacitações totalmente gratuitas com a participação de cinco mil pessoas.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais, Ricardo Farias e Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO