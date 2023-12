BALANÇO 2023 Programas na Educação ampliaram a qualidade no atendimento e aprendizagem de mais de 44 mil alunos municipais

Investimentos em melhorias nas escolas, capacitação de profissionais, além de novos ônibus escolares estão entre os destaques

Com o intuito de impulsionar a educação nas escolas municipais, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), focou em investimentos na carreira de professores, reformas e manutenção de escolas. Além disso, a aquisição de novos ônibus para o transporte escolar está entre as principais ações na área de educação em 2023, que resultaram em avanços importantes para a aprendizagem de alunos, condições de trabalho para os profissionais e qualidade no atendimento geral da educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

De acordo com a responsável pela pasta, secretária Gláucia Negreiros, estão sendo investidos ainda cerca de R$ 9,1 milhões na construção de duas unidades escolares para atender os residenciais Orgulho do Madeira e Cristal da Calama, com creches, pré-escolar e fundamental. Os recursos são de emendas parlamentares da esfera federal e já há previsão de entrega das escolas prontas em 2024.

“Além dessas novas unidades, fizemos uma nova estrutura para a escola Joaquim Vicente Rondon, no distrito de Jaci-Paraná, que agora está mais moderna e ampla graças aos recursos de compensação ambiental da Santo Antônio Energia, além de mais R$ 3,2 milhões na ampliação das escolas Maria Casaroto e reforma geral das escolas Manoel Granjeiro, Senador Olavo Pires e Padre Chiquinho”, disse.

Para a titular da pasta, 2023 foi o ano decisivo e de crescimento nas ações da Semed, pois foram adicionados no rol de programas de educação, novos sistemas de inclusão e cuidados com os alunos da rede, desde a creche e pré-escola, passando pelo fundamental I e II, até chegar ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA), na zona urbana e rural. “Acompanhamos de perto o desenvolvimento do Alfabetiza Porto Velho, onde há avanços evidenciados no aprendizado na idade certa, e ainda implantamos o programa Trilhos da Infância, que é um verdadeiro guarda-chuvas repleto de projetos e ações no desenvolvimento integral das crianças, garantindo-lhes o direito à educação, saúde, convivência familiar e comunitária”, comentou Gláucia.

MERENDA ESCOLAR

A secretária também destacou a qualidade garantida na merenda escolar, que, consequentemente, resulta no aprendizado das crianças. “Desde o ano passado, os investimentos no valor per capita no Programa Municipal de Alimentação Escolar, ofereceram crescimento de 366% para o ensino fundamental e 167% para a educação infantil. O reflexo direto foi visto nos refeitórios, como comida de primeira linha e frutas frescas servidas de sobremesa logo após a entrega nas escolas pelos produtores da agricultura familiar local. Agradecemos o apoio que recebemos da Prefeitura, na pessoa do gestor Hildon Chaves, e de toda equipe da Semed, professores e demais profissionais que trabalham e dão o seu melhor na educação municipal”, enfatizou Gláucia Negreiros.

ALFABETIZA PORTO VELHO

Considerado o carro-chefe e implantado como política educacional em Porto Velho no ano de 2021, o programa Alfabetiza Porto Velho tem por objetivo alfabetizar todas as crianças estudantes da rede até o 2º ano do ensino fundamental e continuar o acompanhamento pedagógico personalizado às crianças estudantes do 3º ano do ensino fundamental. Em 2023, houve avanço significativo neste programa que vem recolocando o aluno com as habilidades correspondentes ao ano em que estuda. Até o mês de outubro, foram monitoradas 110 escolas, com um total de 16.135 estudantes entre o 1º e 3º ano do ensino fundamental. O grupo de trabalho monitorado é formado por servidores técnicos da Semed, especialistas em educação do Instituto Gesto e pela diretoria do Tribunal de Contas de Rondônia.

TRILHOS DA INFÂNCIA

Uma ação dentro do programa Primeiros Passos, com o objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças, garantindo-lhes o direito à educação, saúde, convivência familiar e comunitária. Seu lançamento foi marcado pela assinatura do Termo de Compromisso do Comitê Intersetorial da frente de atuação.

A implantação surgiu pela necessidade de fortalecer o desenvolvimento da criança e o vínculo entre familiares, comunidade em geral e escolar, com o desenvolvimento de ações integradas com diferentes setores da sociedade e proporcionar um ambiente favorável para o crescimento saudável das crianças e o fortalecimento de uma comunidade comprometida com a primeira infância. Estão sendo contempladas, desde a sua criação no mês de junho deste ano, inicialmente oito unidades escolares que atendem a etapa da educação infantil, sendo sete escolas urbanas e uma escola no distrito de Jaci-Paraná.

BANZEIROS DO SABER

O projeto Banzeiros do Saber foi implantado em 2023 e tem como objetivo alinhar uma iniciativa intensiva de recomposição de aprendizagem para estudantes de escolas ribeirinhas que apresentam grandes defasagens educacionais, para os estudantes entre o 3º e o 7º ano do ensino fundamental. A ação alcançou 245 estudantes de oito escolas do baixo Madeira (EMEF Heitor Villa Lobos, EMEF Francisco Braga, EMEF Castro Alves, EMEF Henrique Dias, EMEIEF Dra. Ana Adelaide Grangeiro, EMEF Francisco Chiquilito Erse, EMEF Deigmar de Moraes Souza e EMEF Ermelindo Brasil).

TRANSPORTE ESCOLAR

O programa Caminho Certo ofereceu um processo de formação dos motoristas e monitores, ampliando o conhecimento estratégico para atingir a qualidade no serviço do transporte escolar ofertado aos estudantes rurais. Recentemente foi realizado o II Encontro Municipal de Motorista e Monitores do Transporte Escolar, em que participaram 167 motoristas, 167 monitores, 54 gestores escolares, 38 técnicos da Semed e convidados, totalizando 426 participantes.

A Semed informa que, em 2023, 5.044 crianças foram atendidas com frota própria do município, de 159 ônibus. De acordo com o Departamento de Transporte Escolar, são transportados 6.376 estudantes todos os dias, em 178 rotas/itinerários que somam 15.033,17 quilômetros diários. “Essa formação oferece muito mais agilidade, segurança e conforto no transporte dos alunos da rede, é um investimento que realmente evita gastos e dores de cabeça, possibilitando um preparo qualitativo entre os profissionais que atendem os alunos da zona rural”, disse a diretora do Departamento, Saula Pires.

SAÚDE ESCOLAR

O Programa de Saúde Escolar da Prefeitura de Porto Velho garante atendimento em vários setores. Foram realizadas 941 sessões de Fonoaudiologia, sendo 71 alunos encaminhados para exames de audiometria. Os alunos também receberam consultas oftalmológicas com 524 atendimentos, sendo 236 óculos entregues. Tudo motivado por melhores condições de aprendizado aos estudantes.

A higiene bucal também teve políticas inclusivas e, em alguns casos, o atendimento também abraçou pais ou responsáveis. A Prefeitura investiu na aquisição de 44.956 kits de higiene, que contemplam estojo, escova dental, creme dental e fio dental. Cada estudante matriculado na rede municipal recebeu o kit.

Teve ainda o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), que formou em 2023, 1.569 alunos do ensino fundamental em 13 escolas ainda no primeiro semestre.

MAIS AÇÕES

Importante também mencionar a manutenção que acontece a cada dois anos da nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que é considerada uma boa média e está em 5.3; a revitalização e instalação de equipamentos em laboratórios de informática em 12 unidades escolares; criação de laboratório em mais três escolas; programa de serviço voluntário com ajuda de custo para comunidade nas escolas; programa Tempo de Aprender, cujo objetivo é elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização; Concurso Prêmio Boas Práticas, que reconhece o valor das práticas pedagógicas inovadoras dos professores; a 2ª edição do Prêmio Inovação Gestão Escolar, que busca identificar e valorizar as práticas de gestão escolar bem-sucedidas; a realização do VII Congresso Municipal de Educação; e a Formação gratuita de mestrado e doutorado para servidores lotados nas escolas.

“É bom relembrar também que em 2023 nós inovamos ao abrir um processo de seleção por competência para os cargos de diretores e vice-diretores escolares, visando o cumprimento da Meta 19 do Plano Municipal de Educação para o fortalecimento e efetivação da gestão democrática, além de um programa de Mestrado e Doutorado para professores da Rede Municipal, a partir de convênios com a Universidade Federal de Rondônia e Faculdade Católica, valorizando, desta forma, a formação de professores e a valorização salarial. E é claro, não poderíamos deixar de citar, todas as mostras culturais realizadas pelos Centros Municipais de Arte e Educação Escolar, sob a coordenação da nossa gerência de cultura, pois foram espetáculos lindos e marcantes para a vida dos nossos alunos, alunas e professores”, finalizou a secretária de Educação de Porto Velho.

Texto: Géri Anderson

Foto: Felipe Ribeiro/ Leandro Morais/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO