BALANÇOEm quatro meses, mais de 3 mil profissionais de saúde foram capacitados

Mais de 100 pontos de iluminação foram atendidos pela Prefeitura

O distrito de Nazaré e a comunidade Santa Catarina, ambos na região do baixo Madeira, agora contam com 100% de iluminação pública. Os trabalhos, concluídos na última semana, beneficiam centenas de famílias que vivem na região ribeirinha.

Ao todo, 110 pontos de iluminação pública receberam a implantação ou manutenção de lâmpadas. Os trabalhos foram executados por equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Na prática, a implantação e recuperação de pontos de iluminação trazem inúmeros benefícios aos moradores, entre eles a melhora na segurança pública.

Desde 2021, com a implantação do Programa de Iluminação Pública nos Distritos (Prodistrito), a Prefeitura já atendeu diversas comunidades e vilas do município, tanto do eixo da BR-364 quanto da região do baixo Madeira.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO