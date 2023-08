BALANÇOPrefeitura leva atendimentos de saúde para a zona rural de Porto Velho

Uma das principais vias do bairro Nova Esperança terá um quilômetro de extensão e 30 metros de largura

Moradores e comerciantes do Nova Esperança, em Porto Velho, já acompanham as mudanças feitas nas ruas do bairro quanto à pavimentação, recapeamento e a novidade: a abertura da avenida Décio Bueno. O anúncio da abertura da via foi feito durante o anúncio do pacote de pavimentação de cerca de 60 ruas no bairro da Zona Norte.

O trabalho é executado de forma direta pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras (Semob). Uma equipe de aproximadamente 15 pessoas está em atuação na obra que já passou pelas etapas de limpeza, drenagem e segue com a preparação de base para receber o pavimento. A movimentação de máquinas já empolga os comerciantes da região, como é o caso da Rosa, recém-chegada ao bairro. Há cinco meses ela e o sócio arrendaram uma padaria na avenida Rio Madeira e a expectativa é de que haja um aumento no fluxo de pessoas e, consequentemente, no movimento.

“Chegamos há pouco tempo e ficamos felizes com toda essa novidade por aqui. Nossa padaria fica aberta por mais de 12 horas diariamente e o aumento no número de pessoas passando aqui perto para ter acesso à nova rua vai trazer mais visibilidade pra gente, o que gera mais vendas. É algo que tem sido comemorado por moradores e comerciantes aqui da região”, explica Rosa Beatriz, uma das proprietárias do estabelecimento.

A via terá um quilômetro de extensão e 30 metros de largura, fazendo parte também do projeto de mobilidade desenvolvido para o bairro. São R$ 30 milhões de investimento em recursos próprios e mais de 35 ruas já receberam asfalto.

“Esse é um projeto feito com muito cuidado e atenção por nossas equipes, já que muda totalmente a mobilidade naquela região da cidade. O objetivo é, além de atender os moradores do Nova Esperança com o asfalto tão esperado há décadas, dar essa opção para que o fluxo de veículos seja escoado de forma planejada e organizada, acompanhando o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade”, explica o prefeito Hildon Chaves.

Mesmo com o projeto de abertura da via em andamento, a pavimentação nas demais ruas do bairro continua. “Vale ressaltar que cada rua, beco, acesso, tudo é avaliado pelas equipes da Semob para receber o pavimento de forma que não comprometa a qualidade a médio e longo prazo. Estamos trabalhando também na abertura da Décio Bueno mas isso não compromete o projeto para as demais ruas do bairro. Sem dúvida esse é um dos serviços em que a Prefeitura terá imensa satisfação em entregar, pois irá mudar completamente a rotina de quem mora ou transita através do Nova Esperança”, diz o secretário Diego Lage, titular da Semob.

