Balsa na travessia Ilhabela-São Sebastião está suspensa

O governo de São Paulo suspendeu as operações da balsa na travessia Ilhabela-São Sebastião, desde as 12h50 desta terça-feira (21). O objetivo é dar celeridade ao fluxo de veículos na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no sentido São Sebastião-São Paulo. “O retorno da operação será comunicado ao longo do dia. O Comitê de Crise acompanha a situação 24 horas”, informou o governo no boletim de atualização da situação no litoral paulista no início da tarde.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou parcialmente o tráfego em diversos pontos, antes totalmente obstruídos, na Rodovia Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. A subida da serra pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios, a depender do ponto na Rio-Santos onde o motorista se encontra.

Caso esteja na altura da Praia de Juquehy, no quilômetro 176, sentido Bertioga, a rota alternativa é somente o Sistema Anchieta-Imigrantes. Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da SP-055, no km 174, a rota alternativa é somente a Rodovia dos Tamoios.

Até o momento, as seguintes rodovias administradas pelo DER estão com pontos de interdição total e parcial:

Total

Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego – SP-055)

Km 174+500 – queda de barreira

Mogi-Bertioga (SP-098) – segue interditada, em razão do rompimento de tubulação na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Nesta terça-feira, uma equipe do DER iniciou os serviços de recuperação no local.

Parcial

Rio-Santos (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego – SP-055)

Km 061 – queda de barreira; Km 066 – queda de barreira; Km 084 – queda de árvore; Km 087– queda de barreira e árvores; Km 095 – alagamento; Km 095 ao 096 – queda de barreira; Km 116 – queda de barreira; Km 142 – queda de barreira e árvores; Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores; Km 157 ao 162 – queda de barreira; Km 164 – queda de barreira; Km 180 – queda de árvore; Km 188 – erosão.

Parcial

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 11 – queda de barreira; Km 13 – queda de barreira; Km 58 – queda de barreira.