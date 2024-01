Banco da Amazônia convoca mais de 100 novos aprovados em Concurso Público 

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, ultrapassaram a marca de 100 mil cadastros no primeiro dia de inscrição, de acordo com dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Segundo a pasta, são enviadas, em média, de 20 a 30 inscrições por segundo. Pela manhã, quando foram abertas as inscrições, esse número chegou a 95.

O Ministério espera um número “bem alto” de candidatos para este sábado (21) e afirma que a demanda comprova a “ansiedade” das pessoas e o “sucesso” do CPNU.

Devido à alta procura, o site de inscrições apresentou instabilidade por volta das 10h desta sexta-feira (19), mas o acesso foi normalizado por volta do 12h.

Sobre o “Enem dos Concursos”

As inscrições para o “Enem dos Concursos” foram abertas nesta sexta-feira (19), conforme anunciado pelo MGI.

O período de inscrições vai até o dia 9 de fevereiro. As provas estão programadas para o dia 5 de maio em 220 cidades, abrangendo todas as Unidades da Federação. Elas consistirão em questões objetivas específicas e dissertativas por área de atuação. A expectativa é que o certame receba de dois a três milhões de inscritos.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem acessar a página do gov.br. Durante esse processo, é necessário que o candidato faça a escolha pelas carreiras, as quais estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco agrupa carreiras que possuem semelhanças entre si.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está programada para o dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho.

Em 5 de agosto, terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

Como funciona o concurso

O CPNU selecionará candidatos para 80 carreiras em mais de 20 órgãos públicos do governo federal, incluindo ministérios, fundações, agências reguladoras e institutos de pesquisa.

A proposta é que os participantes paguem uma única taxa e possam concorrer a várias vagas em órgãos diferentes, mas dentro de uma mesma área de atuação.

As inscrições serão de R$ 60 para o nível médio e de R$ 90 para o nível superior. Terão isenção da inscrição:

-Inscritos no CadÚnico

-Doares de medula óssea

-Quem foi ou é bolsista do Prouni

-Quem foi ou é inscrito junto ao Fies

Há vagas para profissionais nos níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 20 mil.

As carreiras estão divididas em oito blocos temáticos. No ato da inscrição, o candidato escolhe um dos blocos e indica sua ordem de preferência entre as carreiras daquela opção, assim como os estudantes indicam a ordem de preferência das universidades.

A prova conta com perguntas objetivas, comuns a todos os candidatos, e objetivas e dissertativas específicas do bloco escolhido.

Distribuição de vagas

São 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. Confira as repartições com maior número de oportunidades:

MGI — 1.480 vagas;

Ministério do Trabalho e Emprego para auditor fiscal do trabalho — 900 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) — 742 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — 620 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) — 502 vagas

Ministério da Saúde — 220 vagas

Cotas

De acordo com o ministério, serão reservados percentuais para cotas específicas no concurso:

5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência;

20% a candidatos negros; e

30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.

