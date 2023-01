Banco de Leite de Rondônia ajuda alimentar e fortalecer sistema imunológico de bebês prematuros

A doação de leite humano é essencial para a sobrevivência de bebês prematuros e o Banco de Leite Humano Santa Ágata – BLH, anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, acolhe e trata essas doações e destina aos que precisam. Diariamente, cerca de 24 crianças prematuras, que se encontram internadas na UTI Neonatal, recebem o leite, que, além de nutritivo, fortalece o sistema imunológico, pois é rico em anticorpos, sendo uma defesa natural contra problemas que ameaçam a saúde.

O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Banco de Leite Humano de Rondônia faz parte da comemoração, neste mês, dos 40 anos do HB, hospital da rede estadual de saúde, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde – Sesau. Para o governador do Estado, Marcos Rocha, ‘‘o Governo de Rondônia está focado nos esforços para oferecer cada vez mais um serviço de saúde melhor para a população e o Banco de Leite faz parte disso, pois exerce um trabalho muito importante às crianças recém-nascidas, tendo todo o cuidado de tratar o leite doado e fazer chegar aos bebês que precisam deste alimento para sobreviverem. Uma união da sociedade e Governo que tem ajudado a salvar vidas’’, afirmou.

A coordenadora do Banco de Leite Humano de Rondônia, Taiane Falcão Teixeira explica que o banco foi criado em 16 de dezembro de 2004, e nos últimos quatro anos passou por uma série de melhorias, a exemplo da otimização do processo de trabalho, estrutura física e capacitação de servidoras, para atender o público. Nele, são realizados os serviços de avaliação do leite, pasteurização e destinação aos bebês. Além disso, as mães com dificuldade de produzirem leite, recebem orientações para estimular a produção; como correção de posição, pega e sucção do bebê; e é feito o controle de peso do recém-nascido, ou seja, os ajustes necessários para que a mulher tenha segurança ao amamentar seu filho. Para as doadoras é realizada, ainda, a distribuição dos kits de coleta do leite e acompanhamento.

As que querem se tornar doadoras de leite devem entrar em contato com o Banco de Leite pelo número 3216-5715 ou presencialmente, no HB, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 3766, Setor Industrial. Segundo a coordenadora, as candidatas a doadoras serão avaliadas pela equipe quanto à produção do leite, estado de saúde, consequentemente será solicitado exames, se necessário, e preenchimento da ficha de cadastro, que será avaliada juntamente aos resultados dos exames.

Após a liberação da mesma, a doadora receberá visita em sua residência, de uma profissional; a qual entregará um kit (vidros estéreis, gorro, máscara) e orientações sobre os cuidados durante a extração do leite humano, armazenamento e identificação do mesmo. A partir de então, a doadora receberá visita semanal da profissional para a coleta do leite doado. ‘‘Se você está amamentando e acha que tem uma boa produção de leite humano, venha fazer uma avaliação e receber orientações no Banco de Leite Humano, Santa Ágata. Seu leite pode salvar muitas vidas!’’, garantiu a coordenadora.