Banda de Música da Polícia Militar de Rondônia completa 79 anos de criação

Convênio firmado entre o Governo de Rondônia, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep e prefeituras rondonienses está viabilizando o fortalecimento e a expansão da educação profissional, em Rondônia.

Pelo acordo, o Idep, destina recursos para a realização dos cursos, viabiliza o Termo de Referência de contratação ou licitação da empresa para a execução dos cursos, plano de cursos, plano de aulas, apostilas, uniforme, cronograma de cursos, efetuação das matrículas, acompanhamento das aulas e certificação.

Entre as atribuições do município estão: contratação da empresa que vai executar os cursos, seguindo as orientações da Etec – Escola Técnica Estadual do Idep, acompanhamento das aulas, divulgação dos cursos e captação de alunos.

DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO

Para o governador Marcos Rocha, a descentralização do ensino profissionalizante, além de ser uma meta do planejamento estratégico da gestão Estadual, segue a filosofia do Governo municipalista, que atende aos municípios, conforme a demanda da comunidade local.

“O Governo de Rondônia priorizou a qualificação da mão de obra como uma política pública, e por esse motivo, estamos ampliando a capacitação profissional”, destacou Marcos Rocha, ressaltando que, as escolas móveis do Idep e as salas de aula descentralizadas estão apresentando um papel fundamental nessa ação governamental, a qual visa facilitar o acesso à formação profissional.

Entre os municípios que firmaram convênio com o Governo de Rondônia, por meio do Idep, está Pimenta Bueno, que já apresenta resultados positivos, no que tange à oferta de formação profissional.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho do Município realizou na sexta-feira (15), solenidade de entrega de 189 certificados aos concluintes de 16 cursos realizados nas áreas de gestão de negócios; ambiente e saúde; produção cultural e design, além de produção alimentícia.

Voltados para alunos com idade a partir de 14 anos, os cursos realizados pelo convênio contaram com a participação dos alunos de diversas faixas etárias. Os cursistas encontraram no ensino gratuito, a oportunidade de se preparar com foco numa vaga de emprego ou visando abrir o próprio negócio.

Em Pimenta Bueno, foram realizados os seguintes cursos:

Atendimento ao Público;

Empreendedorismo;

Finanças Pessoais;

Automaquiagem;

Maquiagem para Festas;

Artesanato com Biscuit;

Artesanato em Papel para Decoração;

Artesanato em Tecido – Fuxico;

Artesão de Biojoias;

Decoração com Balões;

Flores de Papel Gigante;

Brigadeiro Gourmet;

Pães Artesanais – Cupcakes;

Preparo de Caldos; e

Hamburguer.

Segundo a secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho de Pimenta Bueno, Cíntia Araújo, esses cursos foram realizados em várias comunidades; em diferentes horários, objetivando contemplar o maior número de cidadãos. “Nosso objetivo foi ter diversos horários e locais para oportunizar o maior número de pessoas com os cursos”, justificou.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Para a estudante, Neuza Maria da Silva, aproveitou a oportunidade para se capacitar. Ela adquiriu novos conhecimentos que já estão sendo úteis na sua rotina de empreendedora. Entre os cursos que fez estão: brigadeiro gourmet, pão artesanal, hambúrguer e de caldos. “Aprendi muito, inclusive como congelar e armazenar brigadeiro, o que está me ajudando bastante”, concluiu.

Durante a solenidade de entrega de certificados dos cursos ofertados, foram entregues também, certificados de cursos ofertados na Escola Móvel de Imagem Pessoal; 60 certificados, sendo 26 do curso de Automaquiagem, 13 do curso Massagem para os Pés e 21 do Curso de Tranças.

Fonte: Governo RO