Banda de música da Polícia Militar participa da abertura do desfile da Banda do Vai Quem Quer no sábado de Carnaval

A Banda de Música da Polícia Militar, considerada patrimônio histórico imaterial do Estado de Rondônia participou da abertura oficial da Banda do Vai Quem Quer neste sábado de Carnaval, 18. O maior bloco carnavalesco da região Norte recebeu o mesmo título como forma de reconhecimento do Governo do Estado por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, James Alves Padilha, esse é um momento ímpar. “Um momento em que a Polícia Militar tem a oportunidade de mostrar para o povo que não faz apenas segurança pública, no sentido próprio da palavra, mas também trabalhamos para proporcionar alegria, diversão e resgate da cultura. E essa comunhão de esforços tem uma parte muito significativa de participação e de contribuição da Polícia Militar através da sua banda de música. Estamos aqui para proporcionar segurança pública, mas também cidadania e cultura neste momento de festejos carnavalescos” disse o comandante-geral.

A presidente do bloco carnavalesco Banda do Vai Quer Quer, SicíliaAndrade (Siça) agradeceu a parceria inovadora com a participação da Banda da Polícia Militar na abertura do evento, pois, segundo ela, muito agregou culturalmente e civicamente. “O folião mostrou seu momento de amor à pátria acompanhando os acordes da Banda de Música da Polícia Militar, no momento em que foram apresentados o Hinos Nacional e o Céus de Rondônia”, comenta. Depois deste momento, ela deu a largada para início do desfile.

Para o tenente coronel PM Mus Fredson Ferraz, mestre da Banda de Música da Polícia Militar, o encontro de duas peças culturais após homenagem simultânea, quando receberam o título de patrimônio imaterial e cultural do Estado de Rondônia, tem um grande valor. “Esta fusão da Banda de Música da Polícia Militar e Banda do Vai Quem Quer é muito importante”, disse o maestro. Tenente Ferraz lembrou que antes dos famosos trios elétricos, a Banda de Música da Polícia Militar já abrilhantava os festivais e desfiles carnavalescos em Porto Velho.

