Banqueiro que urinou em passageiro gera multa para companhia aérea

Rovena Rosa/Agência Brasil – 15/06/2022 A passageira que foi urinada era uma senhora de 72 anos, que estava na classe executiva

A companhia aérea Air India foi multada em US$ 37 mil (equivalente a R$ 192,7 mil) após a maneira que geriu o incidente em que um executivo, supostamente, teria urinado em uma senhora durante o voo. O passageiro em questão é um alto executivo do banco Wells Fargo, e estaria sob efeito de álcool no momento do acontecimento.

O banqueiro é de origem indiana e estava no voo que ia de Nova York para Nova Delhi, quando teria supostamente urinou em uma senhora de 72 anos, que se encontrava na classe executiva, em novembro de 2022. Shankar Mishra era vice-presidente de operações em Mumbai e teria sido demitido após o ocorrido.

A Air India foi notificada com a multa pela Diretoria Geral de Aviação Civil, no valor original de três milhões de rúpias. Além da empresa, o diretor de serviço de bordo também foi multado no valor de 300 mil rúpias (cerca de US$ 3.700 ou R$ 19,3 mil). O piloto do avião foi penalizado com três meses de suspensão por “não cumprir com o dever” de garantir a segurança dos passageiros.





A senhora que foi vítima do caso disse como foram os procedimentos durante a situação: “uma das aeromoças veio depois de 20 minutos e me ofereceu o pequeno assento usado pela equipe da companhia aérea, onde me sentei por cerca de uma hora. Então me pediram que eu voltasse ao meu assento sujo inicial. Embora a equipe tivesse colocado lençóis em cima, a área ainda estava úmida e cheirando a urina.”

Mishra teria sido autorizado inicialmente de desembarcar na Índia, mas semanas depois foi preso pela repercussão que o caso tomou, no dia 7 de janeiro de 2023.

A Air India sofreu críticas pela gestão da situação e teve que se desculpar. Após isso, a empresa afastou quatro funcionários da tripulação, mais o piloto, anunciando que haveria uma investigação interna.

Fonte: IG Mundo