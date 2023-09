BANZEIROS DO SABERTécnicos da Educação visitam escolas do baixo Madeira

A reunião antecede a competição e determina as regras e normas a serem cumpridas

O Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, acolheu, no último sábado (2), o Congresso Técnico dos Jogos Intermunicipais (JIR), que acontecerá de 29 de setembro a 11 de outubro. O evento foi promovido pelo governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

Durante o Congresso Técnico foram apresentadas todas as regras da competição estadual, a forma de disputa, a organização dos grupos, entre outros detalhes fundamentais do regulamento. Participaram do congresso o secretário da Sejucel, Júnior Lopes, o secretário-adjunto da Semes, Edilson Pacheco, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Orlando Cavalcante e representantes de vários municípios, como Presidente Médice, Ji-Paraná, Seringueiras, Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, Ouro Preto, Espigão do Oeste, Vilhena e Jaru.

No encontro, o Comitê Organizador Local apresentou como será a organização do evento por meio do município de Porto Velho, como exemplo o transporte interno, locais de competição, cerimônia de abertura, entre outros. Já o Comitê Organizador Estadual, destacou sobre a questão da alimentação, hospedagem, arbitragem, e outros pontos.

O secretário-adjunto da Semes, Edilson Pacheco, destacou sobre a responsabilidade do município de Porto Velho como sede dos jogos pela primeira vez. “Como sede, estamos fazendo tudo que é possível para recepcionar todos os municípios que participarão desta grande festa do esporte. Outra novidade é que o prefeito Hildon Chaves autorizou a reforma e reparos dos espaços de esportes que serão realizados os jogos”, disse o adjunto.

Já o secretário da Sejucel, Júnior Lopes, falou sobre a importância da retomada do JIR, e o poder do esporte como transformação de vidas e a competição de maior rendimento da região Norte. “Estamos felizes com a realização do JIR aqui em Porto Velho, em especial com o apoio da Prefeitura, porque sozinhos não conseguimos nada. Eu tenho certeza que essa vai ser uma retomada de sucesso com a união de todos”, disse o secretário.

A expectativa é que 23 municípios participem dos jogos, com quase 3 mil atletas, que participarão de 14 modalidades, entre elas coletivas e individuais. A cerimônia de abertura está marcada para acontecer no dia 29 de setembro, a partir das 20h, na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO