Bárbara Evans atualiza fãs após dá à luz gêmeos e um deles ira pra UTI: ‘precaução’

“Álvaro. Ele está ótimo. Só com um pouco de desconforto na respiração. Mas está tudo bem”, escreveu Bárbara, em uma foto segurando a mãozinha do bebê. Mais cedo, Bárbara, que é casada com o empresário Gustavo Theodoro e mãe de Ayla, de um ano e sete meses, já havia dividido com seus fãs que um dos meninos estava na UTI em observação, mas tranquilizou os seguidores, afirmando que se trata de uma precaução.