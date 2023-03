Barco Hospital do Estado atende moradores de Guajará-Mirim após pedido da deputada Dra. Taissa

No último sábado (11), a população de Guajará-Mirim foi atendida pelo Projeto Saúde Cidadã, que leva uma série de serviços médicos por meio do Barco Hospital Walter Bártolo, do Governo do Estado. A ação, que aconteceu no Porto do Senag, ocorreu graças à parceria e solicitação da deputada estadual Dra. Taissa Sousa (PSC).

Na ocasião, os moradores puderam ter acesso a consultas médicas com especialistas na área de cardiologia, geriatria, ortopedia, dermatologia, urologia, pediatria, clínica geral, odontologia, além da coleta de sangue em geral, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, entre outros.

Na prática, o Barco Hospital Walter Bártolo atendeu a duas frentes do município: a fila de regulação e a demanda espontânea de pacientes.

“A especialidade médica é um dos grandes gargalos na saúde pública de Guajará-Mirim. Porém, enquanto não solucionamos de vez essa questão, encontramos meios emergências para garantir que a população não passe tanto tempo esperando por esse tipo de atendimento. Por isso, no último mês, solicitei ao Governo do Estado para que autorizasse esse serviço ao município”, explicou a deputada.

A implantação do Projeto Saúde Cidadã foi solicitada pela parlamentar logo durante as suas primeiras semanas de mandato. A deputada levou a indicação ao plenário no dia 15 de fevereiro.

“A saúde será uma das minhas principais bandeiras ao longo do mandato. Como moradora da região, sei da carência desse tipo de serviço para Guajará-Mirim. Mas não paro por aqui. Continuarei em tratativas com o Estado e com meus colegas de Casa para garantir que a especialidade médica seja uma das prioridades quando falamos de política pública para a saúde”, finalizou a deputada.

Texto e foto: Assessoria parlamentar