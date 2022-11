Batalhão de Polícia Ambiental leva ações de educação sobre meio ambiente à região de Guajará-Mirim

Durante seis dias, cinco escolas municipais e uma da rede estadual de Guajará-Mirim receberam a equipe do Batalhão de Polícia Ambiental – BPA que leva o tema relevante à educação ambiental. Trabalhando o ecossistema, a poluição e a cidadania ambiental e, as práticas de educação ambiental.

Foram desenvolvidas palestras de educação ambiental com ênfase na preservação e conservação da flora e fauna da Amazônia, bem como as ações que afetam de forma negativa, como: queimadas, desmatamento, caça, pesca predatória e a biopirataria. Também realizaram a exposição de animais silvestres do bioma amazônico, esses animais taxiderminzados são cedidos pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

As atividades aproximam a comunidade da Polícia Militar, fortalecendo um vínculo quanto às ações de educação ambiental, as quais continuarão a serem levadas para todo o Estado de Rondônia.

As exposições e palestras no município de Guajará-Mirim iniciaram na semana passada, e enceram neste final de semana, atendendo 905 alunos da rede municipal e estadual, sendo elas: E.M.E.I.E.F. Prof.ª Maria Liberty de Freitas; E.M.E.I.E.F. José Carlos Neri; E.M.E.I.E.F. Cândida Maria Moura de Paula; E.M.E.I.E.F. Prof.ª Floriza Bouez; E.M.E.I.E.F. Prof. Salomão Silva e a escola estadual Paul Harris.

A ação contou com o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental – Sedam, e da Secretaria Municipal de Educação – Semed, de Guajará-Mirim.

“Nosso objeto com essa ação de educação ambiental é poder multiplicar e levar a um número maior de pessoas nossa preocupação com a biodiversidade e meio ambiente. Apresentar nossas palestras é uma forma de fazer as pessoas exercerem sua cidadania e despertarem quanto à importância que eles têm para a preservação do nosso habitat. E assim ganhamos mais parceiros”, destacou o comandante do BPA, tenente-coronel Adenilson Silva.

Fonte: Governo RO