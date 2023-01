Batalhão de Polícia de Trânsito alerta sobre cuidados e prevenção de acidentes no período de férias

As fiscalizações para garantir maior segurança no trânsito de Rondônia e, consequentemente, evitar acidentes, estão sendo reforçadas neste período de férias pelo Batalhão de Polícia de Trânsito – BPTran. Os acidentes de trânsito são problemas de saúde pública mundial. Essa problemática pode estar relacionada a vários fatores, como: más condições dos veículos e rodovias, comportamentos inadequados dos condutores, dentre outros.

De acordo com o comandante do BPTran, tenente-coronel, Emanoel Lourenço, as ações do batalhão vêm reforçando a segurança desde o início da operação “Via Segura”, no dia 24 de dezembro de 2022, tendo como finalidade a execução de trabalhos em pontos específicos da cidade.

O governador Marcos Rocha afirmou que, “as ações desenvolvidas pelo BPTran proporcionam a segurança devida à população rondoniense, evitando acidentes de trânsito e conscientizando os motoristas quanto à prudência. As medidas são importantes e refletem em um trânsito menos violento”, afirmou o governador.

Muitos acidentes poderiam ser evitados com a conscientização dos motoristas e pedestres em relação às regras de trânsito. Para isso, o BPTran investe em práticas para contribuir com uma mobilidade mais segura, através de trabalho e operações especificas no Estado.

A Avenida Pinheiro Machado foi o local onde teve início a primeira operação com fiscalização de boates, trânsito local, entre outros. Esse trabalho terá continuidade, pelo menos, a cada 60 dias em localizações diferenciadas, nas zonas de Porto Velho.

A operação “Via Segura” conta com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental – BPA; Batalhão de Policia de Choque – BPChoque; 1º Batalhão de Polícia Militar – BPM; Departamento Estado de Trânsito – Detran; Secretaria Municipal de Trânsito – Semtram; Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Sema; e Polícia Rodoviária Federal – PRF. Com a união das instituições, a segurança nas ruas e estradas estará reforçada, proporcionando férias sem transtornos e, até mesmo, fatalidades.

DICAS PARA EVITAR ACIDENTES

– Atenção dos pedestres ao atravessar a rua;

– Respeitar os limites de velocidade;

– Fazer manutenção periódica dos veículos;

– Olhar para os dois lados da via em cruzamentos perigosos;

– Atenção para carros, motocicletas e bicicletas nas vias;

– Se beber, não dirija;

– Não usar o celular quando estiver dirigindo.

O tenente coronel Lourenço enfatiza a importância da conscientização da sociedade em relação à necessidade dos cuidados dobrados no trânsito. Também é importante alertar que a finalidade da blitz não é, apenas, multar, mas, também, retirar foragidos de circulação, recuperar veículos furtados ou roubados, apreender drogas e demais ilícitos, impedir acidentes, suicídios, dentre outros fatores.

Fonte: Governo RO