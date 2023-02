Batalhão de Polícia Militar recebe novos armamentos não letais,em Ariquemes

Rondônia, em 2022, obteve um salto nas exportações. Segundo o Comex Stat 2022, no comparativo com o ano anterior, 2021, houve um aumento de 38% nas exportações realizadas. Esse aumento representou 600 milhões de dólares em exportações. O saldo da balança, calculado ao fim do ano, foi de 476 milhões de dólares, o que representa um aumento de 49% quando comparado ao saldo do ano anterior.

O país que mais importou de Rondônia foi a China, com cerca de 382 milhões de dólares durante o ano de 2022. Seguindo de perto, os Países Baixos são parceiros importantes do Estado, com 173 milhões de dólares. Espanha, Turquia e Estados Unidos também estão entre as grandes posições de parcerias, com 157 milhões de dólares, 128 milhões de dólares e 116 milhões de dólares, respectivamente.

Os principais produtos exportados foram: soja, carne bovina, milho, madeira e minério de estanho. Os municípios que mais exportaram foram Vilhena, Porto Velho, Rolim de Moura, Cerejeiras e Jaru.

De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico, Sérgio Gonçalves, o processo de exportação é de extrema importância às empresas. “A Invest Rondônia tem realizado um importante trabalho com os empresários e municípios, para elevar ainda mais esses números nos próximos anos”, destacou o secretário.

Para o governador Marcos Rocha, Rondônia está no caminho certo. “Esses dados apresentam o reflexo das diversas parcerias comerciais do nosso Estado e, com o aumento das exportações, as empresas também aumentam a geração de emprego e renda para os rondonienses”, afirmou.

AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, órgão central do sistema governamental do desenvolvimento econômico de Rondônia, tem contribuído para o aumento de aberturas de empresas, empregos e atração de investimentos com políticas públicas, como: Programas de Incentivo Tributário – PIT, Incentivo Locacional, Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial de Rondônia – Fider, INVEST Rondônia, Geração Emprego, Proampe, Hub.Ro e Geointeligência.

Fonte: Governo RO