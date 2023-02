Batata frita Sauté

Redação EdiCase Volta às aulas: 5 dicas para preparar as crianças

Com a chegada do mês de fevereiro, as férias escolares se encerram e, aos poucos, a rotina dos pais e a das crianças vão voltando ao normal. No entanto, mesmo que este momento pareça um processo natural, preparar os pequenos para o retorno escolar é essencial a fim de que eles se adaptem aos horários, à convivência com novas pessoas e às regras.

“Os pais mal conseguem conter o ‘frio na barriga’ de imaginar o filho tendo novas experiências. No entanto, agora chegou a hora pra valer, hora de você encorajar seu filho a ir para a escola. Se interesse pelas atividades, conquistas e dificuldades do seu filho e esteja disposto a ajudá-lo nessa jornada. Não deixe de proporcionar momentos de clareza e leveza”, observa Miriam Sales, coordenadora pedagógica da Mind Lab.

Para te ajudar, Miriam Sales elenca 5 dicas de como preparar as crianças para esse momento. Veja!

1. Faça um cronograma com as atividades escolares

Converse com o seu pequeno sobre a nova rotina e os horários das atividades. Assim, com calma, ele entenderá a nova dinâmica e se adaptará. E não se esqueça, antes do retorno às aulas, proporcione um momento de descanso para que ele tenha bastante energia e disposição.

Aposte no reforço positivo ao falar sobre o retorno das aulas. “Faça um cronograma com as atividades escolares e pessoais com, pelo menos, 15 dias de antecedência e convide eles [os pequenos] para participar desse momento, assim eles vão entrando no clima de volta às aulas”, explica Miriam.

2. Converse com a criança sobre a nova rotina

Um novo ano vem com novos objetivos e responsabilidades. Aproveite o momento e converse com seu filho sobre sua evolução, conquistas e dificuldades e o ajude a voltar às aulas com mais confiança e compreensão. Escute-o com atenção e tente entender a relação com amigos e professores, assim como realizar uma retrospectiva dos melhores momentos na escola.

Faça uma contagem regressiva de volta às aulas, disponha um calendário e, juntos, vão anotando a data que se aproxima, sempre lembrando o quanto será bom o retorno escolar. “Isso facilitará para que o retorno seja mais prazeroso, trazendo expectativas mais positivas”, afirma a coordenadora.

3. Organize os horários

Com o clima de férias, é natural que as crianças passem a dormir e acordar mais tarde, porém, mesmo durante o período de descanso, é importante manter uma rotina matinal. A grande missão dos pais é colocar os filhos mais cedo para dormir. Por isso, antes mesmo de as aulas começarem, os responsáveis já devem ir acostumando as crianças à nova rotina.

A fim de que essa transição ocorra de forma natural, organize os novos horários uma semana antes do retorno e defina as atividades no planejamento. No período, inclua a prática de exercícios físicos , passatempos ou mesmo passeios no tempo livre.

4. Crie momentos em família

Inclua uma nova prática familiar, como um dia da família, por exemplo, e esteja presente para propor brincadeiras e descontração com a criança. Práticas como essas criam memórias afetivas, além de oportunizarem novas histórias para compartilhar com seus colegas de classe. Com isso, você estimula e valoriza os momentos em família.

5. Esteja por dentro da vida escolar da criança

Os pais, com o retorno das aulas, devem mostrar-se disponíveis para acompanhar o dia a dia escolar de seus filhos . “Quando os pais não mostram interesse na vida escolar do filho, as crianças sentem e acabam desestimuladas. Por isso, estar ‘por dentro’ da vida das crianças não só na escola, como em todas as suas atividades, as motiva a gostar mais de tudo que fazem”, finaliza Miriam Sales, coordenadora pedagógica da Mind Lab.

Por Grazieli Binkowski

Fonte: IG SAÚDE