Bate papo com Tadeu Schmidt, deixa Wanessa Camargo preocupada: ‘BBB 24’

Será que ela acertou? Em um papo com Raquele durante a madrugada desta sexta-feira (09), a cantora Wanessa Camargo analisou o comportamento de Tadeu Schmidt e fez uma previsão a respeito de sua imagem para o público do “Big Brother Brasil“.

A cantora se preocupou com o fato de Tadeu nunca ter conversado com ela durante o programa ao vivo, coisa que acontece sempre com os outros participantes. Raquele pontuou também que Tadeu não conversava com ela, mas Wanessa se preocupou em estar sendo “odiada” pelo público ou ser irrelevante na casa. “Ele falou comigo só no dia que eu cheguei“, disse Wanessa.

Raquele concordou e Wanessa seguiu com sua previsão a respeito do tratamento que recebe do apresentador: “e eu? Nem no dia que eu entrei! Tô com nóia ou de que sou totalmente insignificante para o programa… Ou que sou odiada ou que sou insignificante“.