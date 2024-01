BB é considerado o banco mais sustentável do mundo pela 5ª vez

O Banco do Brasil foi considerado o banco mais sustentável do mundo pela consultoria Corporate Knights – uma empresa de mídia e pesquisa com sede em Toronto, Canadá, focada no avanço de uma economia sustentável no mundo.

Esta é a quinta vez que o Banco do Brasil, fundado em 1808, pelo então príncipe-regente Dom João de Bragança (que viria a ser o Rei Dom João VI de Portugal) ganha destaque no ranking da Knights. A avaliação da consultoria considerou aproximadamente 7 mil empresas de capital aberto com receitas superiores a US$ 1 bilhão. Esta é a quinta vez que o Banco do Brasil lidera a categoria entre os bancos e a primeira vez que alcança a .

O BB está na sexta posição na lista geral das 100 empresas mais sustentáveis por sua atuação no campo da sustentabilidade, gerindo uma carteira de R$ 338,2 bilhões em créditos com foco sustentável.

Esses recursos são direcionados a empréstimos e financiamentos que promovem impactos sociais e ambientais benéficos, incluindo projetos de energias renováveis, eficiência energética, produção sustentável de alimentos orgânicos, iniciativas de desenvolvimento local e regional, desenvolvimento de novos produtos etc.

Este reconhecimento do Banco do Brasil reafirma a importância da sustentabilidade no setor bancário e financeiro, destacando o papel crucial das instituições financeiras na promoção de um desenvolvimento econômico que respeita o meio ambiente e contribui para uma sociedade mais justa e equilibrada.

Fonte: Pensar Agro