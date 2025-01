Beatriz Reis esbanja sensualidade em passeio de lancha: ‘Pra fechar 2024’

Beatriz Reis celebrou o fim de 2024 em grande estilo, com um visual ousado. A ex-BBB compartilhou em suas redes sociais registros de um passeio de lancha, onde exibia sua sensualidade com um biquíni personalizado com a bandeira do Brasil. “Pra fechar 2024 com chave de ouro! É o Brasil do Brasil 🇧🇷”, escreveu ela na legenda da publicação.

No campo de comentários, os seguidores exaltaram Bia. “O verdadeiro Brasil do Brasil. Amooooo”, comentou um. “Ela representa o nosso Brasil é tão linda quanto a nossa bandeira amada e quem não ama né . Brasil”, disse outra. Confira: