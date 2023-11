Bebê britânica morre após aparelhos desligados; pais estão ‘furiosos’

U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , criticou a Organização das Nações Unidas (ONU) após o secretário-geral António Guterres declarar que o governo israelense não protege os civis em Gaza em meio ao conflito contra o Hamas.

“O secretário-geral da ONU criticou Israel em vez daqueles selvagens do Hamas”, declarou ele, em entrevista à CNN. “Gostaria que a comunidade internacional nos apoiasse e atacasse o mal puro que o Hamas representa”, acrescentou.

No domingo (12), Guterres afirmou que “as leis da guerra preveem a proteção dos civis e o exército israelense não o faz em Gaza”, disse ele, também em entrevista à CNN. “Pelos números de vítimas civis fica claro que isso não está acontecendo”, reiterou.

De acordo com o último balanço, o conflito entre Israel e Hamas, iniciado em 7 de outubro , já matou mais de 12,4 mil pessoas. Do lado palestino são mais de 11 mil mortes, com mais 183 na Cisjordânia, segundo o Ministério de Saúde da Palestina. Já em Israel, são 1.200 vítimas, conforme informou as autoridades israelenses.

