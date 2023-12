Belém faz ‘presépio de destroços’ contra a guerra de Israel

Hazem Bader/AFP Em vez de uma manjedoura, o menino Jesus foi posto em uma “cama” de destroços de guerra, simbolizando a destruição da Faixa de Gaza





Em meio à sangrenta guerra promovida por Israel contra a Palestina, a cidade de Belém, na Cisjordânia, cancelou as celebrações de Nata l e “presépios de destroços” foram montados como forma de protesto contra o conflito armado que já matou mais de 20 mil pessoas em menos de três meses .

Uma das cidades mais antigas do mundo, Belém é o “berço” do Cristianismo por ser considerada o local de nascimento do menino Jesus.

A imagem do menino Jesus envolto em um keffiyeh, lenço xadrez preto e branco que simboliza a identidade palestina, foi posto entre escombros de tijolos, telhas quebradas e pedras que simbolizam a destruição provocada pelos bombardeios promovidos por Israel na Faixa de Gaza.





Igrejas muito tradicionais, como a Basílica da Natividade, usaram arame farpado e destroços para fazer os presépios, atraindo fiéis que acenderam velas e rezaram ao redor da obra, do lado de fora da igreja.

Já a Igreja Evangélica Luterana da Natividade de Belém montou um presépio semelhante, só que do lado de dentro da capela.

