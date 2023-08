Beleza e conquista marcam exposição de Mulheres Notáveis na Assembleia Legislativa

Iniciada na segunda-feira (21) no Hall da recepção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a Exposição Fotográfica Mulheres Notáveis – Divas Rondônia, é um projeto que foi idealizado pelo saudoso jornalista Zuza Carneiro. Em quadros bem distribuídos em um tapete vermelho, a beleza e o exemplo de conquista mostram as personalidades femininas do cotidiano rondoniense.

Com previsão de encerramento para sexta-feira (25), as fotos artísticas encantam os visitantes que passam pelo local do evento. A fotógrafa Fernanda Amaral foi criativa, ao exibir, os detalhes da expressão facial de cada homenageada. Um detalhe que chama a atenção é o de que os perfis das personalidades de Rondônia, ao seu estilo de atuação, vêm acompanhado do nome e descrição de uma diva referência nacional ou internacional.

Do horário das 07h30 às 13h30, o público poderá conferir essa bela exposição homenageando personalidades regionais e suas inspirações em representantes do cinema, das artes, da música, etc. Dentre as fotografias em destaque, está exposta a da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a representante do parlamento estadual homenageada.

Em relação às mulheres que fizeram e fazem história em Rondônia, Geane Dalila acha que a exposição é importância na vida de todas as mulheres, uma ótima representação. No tocante ao mundo feminino, ela diz: “hoje está bem difícil para as mulheres ter um grau de igualdade porque tem muito preconceito em vários sentidos, deveria ter mais socialidade para todas, igualdade e liberdade”.

Na perspectiva masculina de Lindomar Almeida, a homenagem deveria ocorrer todos os dias porque a mulher tem uma importância na vida de cada um, seja na ótica familiar ou dentro do ambiente de trabalho. Para àqueles que não concordam com a ascensão das mulheres, ele responde: “a sociedade está mudando de opinião e isso é importante, essa amostra deixa em evidência que todos nós temos as mesmas oportunidades, elas conseguiram chegar aonde estão e certamente foi por mérito próprio”.

Para a promoter e curadora da exposição, Eliane Fogaça Carneiro, a iniciativa homenageia mulheres empreendedoras em que cada uma delas escolheu uma inspiração de uma diva famosa. “É um projeto idealizado por Zuza Carneiro ainda em vida, a gente começou a trabalhar nesse projeto em janeiro, além de ser esposa, eu trabalho com ele há 12 anos e eu vou dá continuidade nesse trabalho que ele já desenvolvia aqui no nosso Estado”, concluiu a curadora.

Homenageadas

Dra. Lisiane Luz. Médica que atuou no Programa Mais Médicos do Brasil. Atuou na linha de frente do Covid no período pandêmico 2020/2022. Empreende através da Clínica Luz & Pele. Diva referência: Anne Hathaway, atriz premiada que se destacou também pela dedicação às causas de caridade.

Helena Munhoz Vieira. Atuou por 29 anos como professora. Graduada em administração de empresas com pós em Gestão. Empreende com a família na Auto Vidros Planalto, Vidrauto Auto Vidros, VM agropecuária. Diva referência: Margaret Thatcher. A “Dama de Ferro”, primeira mulher a ocupar o cargo de Primeira-Ministra do Reino Unido.

Dra. Fernanda Figueiredo. Médica. Ingressou na faculdade de Biomedicina através de uma bolsa atleta de voleibol. Diva referência: Beyoncé. Cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, empresária, produtora, diretora e roteirista norte-americana. Em paralelo, atua fortemente em causas sociais ao beneficiar famílias vitimadas por furacões.

Dra. Andressa Police dos Santos. Médica psiquiatra. Diva referência: Rita Hayworth. Uma talentosa dançarina considera uma das principais “deusas” da era ouro de Hollywood.

Christiane Silvestrini. Servidora pública federal, professora de matemática e consultora de imagem. Diva referência: Coco Chanel, empreendedora no ramo de chapéus em Paris que revolucionou a moda feminina.

Taiara Aguilera Garcia. Graduada em Ciência Biológicas, mas que empreendeu no ramo de estética e beleza em seu espaço Taiara Aguilera Esmalteria. Diva referência: Rihanna. Cantora, atriz, empreendedora no ramo de maquiagem e confecções.

Neuzeli Splendore. Empreende na loja de revestimentos cerâmicos Portobello. Diva referência: Audrey Hepburn. Destaque no mundo da moda e do entretenimento, com dedicação às causas humanitárias em favor das crianças.

Kelen Lubiana. Advogada, sócia/fundadora do escritório de advocacia Lubiana Advogados Associados e Líder do Grupo Mulheres do Brasil (Núcleo PVH-RO). Diva referência: Salma Hayek. Atriz influente e defensora das causas humanitárias.

Dra. Anne Oliveira. Cirurgiã-dentista, proprietária da Clínica Kidente. Diva referência: Maria Fernando Cândido, uma das principais artistas da televisão brasileira.

Dra. Isabela Andrina. Médica, primeira mulher a desenvolver exames endoscópicos de alta complexidade no Estado de Rondônia. Diva referência, Isis Valverde. Uma estrela da televisão brasileira.

Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho. Empresária e executiva pioneira na instalação do ensino superior em Rondônia. Diva referência: Dra. Mariana Carvalho. Médica, ex-vereadora e deputada Federal.

Dra. Mariana Carvalho. Médica, ex-vereadora e deputada Federal. Diva referência: Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho. Empresária e executiva pioneira na instalação do ensino superior em Rondônia.

Ieda Chaves. Graduada em Odontologia e Mestre em Ciências de Saúde. Foi empresária no ramo de educação e presidente do Athenas Grupo Educacional e hoje é deputada estadual pelo União Brasil. Primeira-dama do município de Porto Velho. Conhecida por sua forte atuação em ações sociais e a favor do empreendedorismo feminino. Diva referência: Brigitte Bardot. Atriz francesa, conhecida pelo ativismo em favor da dos direitos dos animais.

Dra. Elisiane Tonoli. Médica. Proprietária da Clínica Espaço da Pele, desenvolve ações sociais promovendo a saúde. É uma maratonista nas horas vagas. Musa referência: Demi Moore, uma das artistas mais famosas da indústria cinematográfica. Com dedicação em ações aos direitos das mulheres, doenças cerebrais e defesa de animais.

Dra. Eliz Perondi. Médica. Especialista em medicina estética. É a primeira médica a se dedicar exclusivamente ao tratamento de glúteos e celulites. Diva referência: Sofía Vergara. Modelo de sucesso que também se destacou como defensora ao tratamento do câncer do ovário.

Sandra Franco. Advogada e empresária. Empreende no “Bazar das amigas Sandra Franco” por ser apaixonada por moda. Musa referência: Sandra Bullock. Atriz envolvida em causas sociais e humanitárias.

Dra. Christiane Monteiro. Farmacêutica-Bioquímica. Sócia-proprietária do Laboratório Dr. Ary Pinheiro (Bemil Análises Clínicas), o primeiro do estado de Rondônia. Diva referência: Jacqueline Kennedy Onassis, primeira-dama dos Estados Unidos que atuou em prol da cultura americana e de atividades filantrópicas.

Dra. Renata Velloso. Faz parte da terceira geração de uma família de oftalmologistas. Diva referência: Julia Roberts. Uma das atrizes mais influente da indústria cinematográfica e na defesa de causas humanitárias.

Dra. Ailza de Medeiros. Empreendeu na FISIOTRAT, uma Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Motora. Também atuou em órgãos públicos promovendo a saúde e o bem-estar. Diva referência: Sofhia Loren, a ganhadora do Oscar de melhor atriz em 1962.

Dra. Karla Nocrato Loiola. Médica que para se formar enfrentou dificuldade financeira, mas hoje, mantém a convicção de ajudar as pessoas. Diva referência: Charlize Theron. Atriz, produtora e ex-modelo envolvida em organizações pelos direitos da mulher.

Fernanda Lopes. Jornalista e empreendedora no mercado digital. Diva referência: Angelina Jolie. Atriz de renome reconhecida pelo trabalho humanitário e na defesa dos direitos humanos.

Naiara Barbosa. Empresária. Empreende através da casa Spasso MultiEventos. Diva referência: Cher, atriz e lenda da música e do entretenimento.

Texto: David Rodrigues I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO