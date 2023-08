BEM-ESTARProjeto Viver Ativo transforma rotina de idosos com aulas de hidroginástica no Centro de Convivência

Grupo se reúne duas vezes por semana para praticar as atividades

Movimentar o corpo, além de muito saudável, promove o bem-estar e apresenta resultados principalmente relacionados à saúde. Uma atividade que vem se destacando por seus inúmeros benefícios é a hidroginástica. Combinando exercícios aeróbicos e movimentos de natação, essa modalidade tem se tornado uma aliada indispensável para a saúde e bem-estar dos idosos.

Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), disponibiliza aulas de hidroginástica no Centro de Convivência do Idoso (CCI). São cerca de 50 idosos que são atendidos com as aulas de hidroginástica nas terças e sextas-feiras, das 9h às 11h, e às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h. A estrutura do espaço, que conta com uma piscina adequada, tem atraído idosos de todas as idades.

As aulas na piscina são ministradas pela professora Aline Vasconcelos e tem duração de 45 minutos a 1 hora. Segundo a educadora, ao aderirem a essa prática aquática, os idosos não apenas fortalecem seus corpos, mas também nutrem a mente, tornando-se exemplos de vitalidade na terceira idade. “É muito gratificante ver o relato dos alunos que mudaram suas vidas. Isso aqui para eles é uma terapia, deixa de ser uma obrigação, e a gente consegue aliar o exercício físico com o lazer”, disse a professora.

ENERGIA

Quem sentiu a mudança de vida, foi a dona Maria das Graças, 71 anos, que participa do projeto desde 2015. “Me faz muito bem, eu me sinto mais energizada, mais animada, mais alegre. Quando eu vim para cá eu estava depressiva e isso mudou. Eu adoro essa aula, e se eu pudesse morava dentro dessa piscina”, brincou a aposentada.

Antônia Souza, de 79 anos, começou com as atividades em 2018, e percebeu as mudanças no corpo. “Quando comecei eu pesava 80 quilos e agora eu estou com 64 quilos. Melhorou muito minha saúde, graças a Deus, isso aqui é bom demais”,conclui.

Ao praticarem exercícios em grupo, eles encontram um ambiente de socialização, amizade e apoio mútuo, o que contribui para a motivação e a adesão contínua à atividade. De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o objetivo é que os idosos comecem a praticar os exercícios com a finalidade de manter a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar em dia.

“Nós acreditamos que a hidroginástica pode mudar a vida das pessoas e ainda mais dos idosos. Nossa terceira idade merece sempre o melhor, e a Prefeitura de Porto Velho transforma a vida de toda nossa população”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO