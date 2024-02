Benedito Torres Neto reassume presidência da AGMP com expressiva vitória e promessas de defesa incansável dos direitos do Ministério Público

No seu sexto mandato como presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), o procurador de justiça Benedito Torres Neto destacou-se ao liderar uma chapa que conquistou 72% dos votos na eleição do final do ano passado. A cerimônia de posse da nova diretoria ocorreu na noite desta quinta-feira, 1º, na sede da entidade.

Em seu discurso, Torres reiterou compromissos assumidos em mandatos anteriores, assegurando uma defesa incansável dos direitos dos associados. “Os direitos dos nossos membros serão defendidos com firmeza pela AGMP, trabalhando vigorosamente para manter as garantias, prerrogativas e direitos fundamentais do Ministério Público”, afirmou. O presidente reeleito demonstrou determinação em fortalecer a atuação da entidade em prol da integridade e dos interesses da categoria.