Mais de 44 mil famílias são atendidas pelo programa em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho informa aos beneficiários do Bolsa Família que o calendário oficial de pagamento para o ano de 2024 está disponível para consulta. O programa do Governo Federal é uma importante forma de transferência de renda a famílias vulneráveis da capital.

Os pagamentos seguem a mesma ordem escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Neste primeiro mês do ano, os pagamentos começarão no próximo dia 18 para os beneficiários com o final do NIS 1.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), atualmente o município de Porto Velho/RO tem 44.564 famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, com 123.293 pessoas beneficiadas, totalizando um investimento de R$ 30.599.591,00 e um benefício médio de R$ 690,53.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) lembra que para ter direito a receber ambos os benefícios é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios exigidos pelo programa.

Confira aqui o calendário divulgado.

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes e Roberta Aline/MDS

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO