BENEFÍCIO Prazo para contribuinte usar créditos gerados com emissão de nota fiscal para pagar parte do IPTU é prorrogado

Com 20 horas de carga horária, formação contou com aulas práticas e teóricas

A prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), promoveu durante esta semana a formação aos servidores membros da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio (Cipa) em unidades de saúde do município, na Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) e em outras pastas.

Com carga horária de 20 horas, a formação foi conduzida pela Coordenação de Saúde Ocupacional (CSO), através da Divisão de Acompanhamento de Saúde do Servidor e Segurança do Trabalho (Diast), que integram a Semad.

“Agradecemos a todos pela dedicação e é mais uma etapa cumprida pela Prefeitura de Porto Velho, através da Semad, para oferecer essa formação tão importante para assegurar uma boa atuação aos membros da Cipa”, disse o secretário da Semad, Paulo César Bergamin.

A chefe da CSO, Dra. Evanice dos Santos, explicou que a Cipa tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Os membros são escolhidos em eleição interna, em cada pasta.

Lucas Amaral chefia a Diast e ressaltou que a Divisão é responsável pela implantação das Cipa, bem como pela elaboração, dos fluxogramas para a implantação e oferecer os treinamentos aos servidores membros, observando o dimensionamento, o grau de risco e a carga horária nos termos da Norma Regulamentadora Nº 5.

“Neste ano, a Diast realizou a posse da Cipa em treze estabelecimentos da Semusa, totalizando 25 instaladas na referida pasta. A Secretaria Municipal de Obras (Semob), a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços básicos (Semusb) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), também possuem Cipas ativas e atuantes”, informou Lucas.

A Diast atua de forma sistemática para inspecionar e fiscalizar os ambientes de trabalho no tocante a riscos ocupacionais, como; ergonômicos, físicos, químicos, biológicos e de acidentes, no âmbito da Prefeitura de Porto Velho.

Além das aulas teóricas, abordando temas como as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em especial à NR-5 que trata da segurança do trabalho, o enfrentamento ao assédio moral e sexual, bem como a inclusão dos PCDS e reinserção no ambiente de trabalho.

Aulas práticas de prevenção a incêndios foram realizadas, orientando acerca dos cuidados básicos com botijões de gás, uso do extintor de incêndio e outras medidas de prevenção.

O técnico em segurança do trabalho, Ronaldo Sobrinho, que atua na Diast, reforçou que “a formação é importante para que as informações básicas sejam repassadas, para que possam ser replicadas no ambiente de trabalho. Reforçamos temas como a prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho”.

