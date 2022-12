Benefícios do sudoku e do caça-palavras para a saúde cerebral

Pexels Overdose, remédios

Um novo estudo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos aponta que os casos de mortes por overdose entre adolescentes de 10 a 18 anos cresceu 109% entre 2019 e 2021 no país.

A pesquisa ressalta a subida dos casos de óbito diretamente associados aos comprimidos, que saltou 182% na faixa etária. Os pesquisadores alertam sobre o uso de pílulas falsificadas contendo fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que o heroína.

Foram registradas 1.808 overdoses que resultaram em morte na faixa etária entre julho de 2019 e dezembro de 2021. A média foi de 32,5 casos por mês entre julho e dezembro de 2019. Com o início da pandemia, o número de mortes cresceu 109% e passou a ser de 68 por mês no mesmo período de 2021.





O estudo ressalta, no entanto, que os adolescentes usaram menos drogas ilícitas nesse período. Os pesquisadores acreditam que o aumento das mortes está ligado ao uso de “drogas mais potentes”.

Para combater o crescimento de overdoses, os especialistas recomendam fortalecer as campanhas preventivas e o uso de um antídoto, a naloxona, que pode bloquear o efeito dos opioides. As autoridades também destacam ser necessário explicar aos adolescentes que existem testes para detectar a presença do fentanil nas pílulas.

