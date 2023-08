BENFEITORIAUnidade de Saúde de Palmares é reinaugurada em Porto Velho

Local vai atender à população do Assentamento Joana D’arc e proximidades

A população do Assentamento Joana D’arc e proximidades, distante cerca de 48 quilômetros de Porto Velho, agora pode contar com muito mais conforto e qualidade nos atendimentos de saúde. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reinaugurou neste sábado (26) a Unidade de Saúde da Família (USF) de Palmares.

A obra, iniciada em fevereiro de 2021, teve seu ritmo de trabalho comprometido em razão da pandemia da covid-19, onde todos os esforços do município se concentraram em salvar vidas. Agora, os moradores podem usufruir da unidade, que está pronta para oferecer serviços de saúde da atenção básica, como vacinação, consultas médicas, odontológicos e de enfermagem.

Além da estrutura totalmente reformada, o local também teve os atendimentos de saúde ampliados, contando agora com três consultórios médicos, laboratório, farmácia, consultório odontológico, sala de vacina, Same, sala de espera, copa, entre outras benfeitorias. A unidade recebeu ainda serviço de jardinagem, muro e uma nova caixa d’água.

“Desde o início da gestão, uma das prioridades é organizar a zona rural. Nós precisamos ter todas as unidades de saúde organizadas, com equipe preparada para o atendimento e acolhimento da população. Já inauguramos algumas, temos várias em reforma, e aquelas que estavam em melhores condições passaram por reparos. Hoje em dia é possível andar por toda a zona rural e ver as unidades de saúde em condições de atender a população”, destacou a secretária municipal de saúde, Eliana Pasini.

O custo final do projeto foi de R$ 445.098,56, sendo R$ 237.547,44 de emenda parlamentar do ex-deputado federal Lindomar Garçon e R$ 207.551,12 de investimentos do município. O secretário-geral de governo, Fabrício Jurado, participou da solenidade de inauguração e apontou que o investimento em obras de saúde é fruto do comprometimento da Prefeitura para entregar à população atendimento digno e melhor ambiente de trabalho aos profissionais de saúde.

“A Prefeitura de Porto Velho tem investido cada vez mais nos distritos de Porto Velho. O prefeito Hildon Chaves determinou que a Semusa faça investimentos para melhorar a infraestrutura de saúde. Atualmente nós temos mais de dez obras em andamento de reformas de unidades de saúde da atenção básica e da rede especializada, em todas as regiões do município. Hoje estamos fazendo a entrega da Unidade de Saúde de Palmares e daqui a aproximadamente 60 dias vamos entregar a Unidade de Saúde da Família de Vista Alegre do Abunã”.

A USF Palmares possui 16 profissionais de saúde em seu quadro de trabalhadores, incluindo médicos, enfermeiros, dentista, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnico de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, além da equipe administrativa. Funcionário de Palmares há 20 anos, Belamar Pereira ajudou a construir a primeira estrutura da unidade de saúde. O auxiliar de serviços de saúde comemorou a reforma do local.

“Existia um projeto do governo do estado chamado de Plana Flora, e, na época, nós construímos a primeira unidade de saúde, que ficou pronta no ano de 2003. Para nós é uma conquista essa obra atual, eu passei 15 anos como gerente daqui e não consegui o que eles hoje conseguiram. Independente de quem trouxe, a realidade é que trouxeram. Para nós funcionários e, principalmente para a nossa comunidade, é uma grande vitória”.

Texto: Taís Botelho

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO