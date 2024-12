Benício Huck e namorada curtem passeio de kart juntinhos e se divertem: ‘muito frio’

Mais cedo, Aline fez uma declaração caprichada pro marido aniversariante, com quem ela é casada desde 2015. “Neste exato momento, estamos a caminho de Búzios, onde você escolheu passar seu aniversário deste ano. Antônio, Will e Fátima dormem tranquilos no banco de trás, enquanto você dirige ao som de clássicos natalinos. Estamos em raro silêncio. Você passa a mão no cabelo do jeito que sempre me faz perder o ar (pra mim, você é o homem mais lindo do mundo). Decido escrever pra você”, começou ela.