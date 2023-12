Benzema perde pênalti, Al Ahly vence Al-Ittihad e enfrenta o Fluminense

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2023™ definiu o adversário do Fluminense na semifinal! Nesta sexta-feira (15.12), nas quartas, o egípcio Ah Ahly venceu o saudita Al-Ittihad por 3 a 1, em Jidá (cidade da Arábia Saudita que sedia esta edição do torneio e, por acaso, é também a casa da equipe derrotada), e se classificou para a próxima fase.

O placar pode parecer elástico, mas é preciso contextualizá-lo: o Al-Ittihad teve chance de empatar ainda no primeiro tempo, quando estava perdendo por apenas um gol de diferença, mas o astro Karim Benzema despediçou um pênalti. O francês só encontrou a rede no fim da partida, sem tempo para buscar uma reação maior.

N’Golo Kanté, Romarinho e Igor Coronado – outros destaques do time saudita – também não conseguiram fazer a diferença.

Agora, contra o Al Ahly, o Fluminense dará seu primeiro passo na história do Mundial de Clubes da FIFA. A partida está marcada para 18 de dezembro, segunda-feira, às 15 horas de Brasília. O palco será o Estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá.

Diante de torcedores entusiasmados dos dois lados, o jogo desta sexta-feira começou frenético, em ritmo intenso e veloz. Porém, não importa a velocidade: nada escapa aos olhos do VAR. Na metade do primeiro tempo, com auxílio da tecnologia de vídeo, a arbitragem flagrou um toque da bola no braço do zagueiro Kadesh e apitou pênalti.

Ali Maaloul bateu com firmeza, no centro do gol, e inaugurou o placar.

O Al-Ittihad tentou não se abalar com a derrota parcial e seguiu construindo suas jogadas; algumas terminaram em finalizações de Benzema defendidas pelo goleiro El Shenawy. A presença da equipe saudita no ataque acabou induzindo o Al Ahly ao erro na marcação e, assim, Abdelmonem também tocou a bola com o braço e cometeu pênalti.

Era a chance de empatar ainda antes do intervalo! Entretanto, El Shenawy foi novamente feliz diante de Benzema, espalmou a cobrança no canto direito e impediu o craque francês de igualar o jogo em Jidá.

O segundo tempo é sempre esperança de reviravoltas no futebol, mas quem aproveitou o reinício foi o próprio Al Ahly. Aos 14 minutos do segundo tempo, Hussein El Shahat recebeu o passe dentro da área, à esquerda do gol, e acertou um belíssimo chute.

Pouco depois, aos 16, Emam Ashour concluiu outra boa jogada do Al Ahly e ampliou.

O time egípcio irá para a semifinal com um desfalque inesperado: no finalzinho da partida, o atacante Modeste usou o cotovelo para disputar a posse da bola e foi expulso.

Com um homem a mais em campo, o Al-Ittihad enfim conseguiu balançar a rede nos acréscimos com Benzema aproveitando rebote após um cabeceio de Hegazy. Mas já não havia mais tempo para evitar a derrota dos sauditas em plena Jidá.

O número

Este foi o segundo confronto entre Al Ahly e Al-Ittihad na história da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em 2005, nas quartas de final, o Al-Ittihad venceu por 1 a 0.